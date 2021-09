ARHIIVIST ⟩ Videointervjuu lahkunud Carl Danhammeriga: mul on kõik olnud targad, ilusad naised!

«Sven kutsus mu siia ja küsis: kas tembutame jälle? Siis mõtlesin, et mis seal ikka, tembutame!» sõnab legendaarne seltskonna- ja jutumees, lubades värske kavaga «vale Elvise» taas elustada.

2011. aastal jõudsid meediasse teated, et mees kõnnib elu ja surma piiril, sest põeb alkoholi liigtarvitamisest tekkinud rasket tervisehäda. «Ma võtsin kõvasti viina, aga jõuludel sai 10. aasta kui pole tilkagi võtnud.» Seltskonnamelu ja Carli eluviisidega käis justkui käsikäes alkoholi tarbimine. Uurides, kas elu ilma selleta ka kuidagi väga teistsugune on, vastab mees humoorikalt: «Loll pea ei vaja enam viina, oskan nüüd olla samasugune kui olin purjuspäi. Mu elu on selle peaaegu üheteist aastaga muutunud täielikult.» Lisades, et on lõpuks mõistnud, et ei ela miljon aastat ning alkoholi liigtarbimise tagajärjed võivad halvimatel juhtudel tõesti viia surma. «Tänu jumalale, et olen elus ja kaine!»

Kõikide muude rohkemal või vähemal määral meelelahutuslike kohustuste kõrval on mehel täita ka väga oluline ja üllatuslik roll Ghana Vabariigi printsina. «Olen ametlikult Ghana prints Tamawura. Valgeid printse ei ole palju. Järjekorras olen 1715.» Täpsustades, et printsiks saamine ei ole sugugi lihtne või igaühele kättesaadav staatus, mida piisava rahasumma abil endale omandada võimalik. «Selle peab saavutama. Mul on oma kool seal, olen sinna investeerinud, andnud humanitaarabi. Ma sain kuningaga sõbraks ja saime hästi läbi. Sama ka presidendiga, tunnen teda hästi.» Mees on enda sõnul oma elus ja tähtsas rollis õnnelik.

Carl Danhammer ehk Ghana prints Tamawura. FOTO: Carl Danhammer / Erakogu

Printsi tiitel aga pole niisama uhkeldamine, vaid kohustusi on palju. Ka intervjuu andmiseks pidi luba küsima. Riigi mainet ei tohi kuidagi kahjustada. «Minu riik on mulle palju andnud ja ma arvan, et ma elangi seal elu lõpuni.» Igapäevaste töökohustuste hulka kuulub tähtsate inimestega kohtumine, poliitikute, ärimeeste ja välismaalaste vastuvõtmine. «Ma vihkan poliitikat! Enda kohta ütlen ka, et olen pigem diplomaat kui poliitik.» Nentides, et poliitikud satuvad tihti pahameele alla, kuhu tema sattuda ei soovi.

Carl Danhammer Ghana prints Tamawura. FOTO: Carl Danhammer / Erakogu

Hiljem täpsustab ta, et kuigi tema tööaeg on 24 tunni pikkune, on ta täielikult oma aja peremees. «See pole kellegi asi, kas ma oma tööajal magan, panen pidu, istun diskoteegis ja vaatan ilusaid tüdrukuid. See võib olla minu töö!»

Carl Danhammer Ghana printsi kohustusi täitmas. FOTO: Carl Danhammer / Erakogu

Šarmantne elukunstnik Carl on abielus olnud suisa viiel korral. Üheks abikaasaks olnud ka skandaalne bravuuritar Anu Saagim. Mehe viies liit on hetkel kestmas kuid ühtki abikaasat teistest esile ei tõsta. «Mul on kõik olnud ilusad naised, mulle meeldivad ilusad naised. Targad, ilusad naised!» Arvates, et lolle naisi võluda pole kuigi keeruline. Kuid nii tarkus kui ilu on mehe jaoks võrdväärselt olulised.

Mehe eksabikaasa Anu Saagim, kellega oldi koos 10 pikka aastat on kooselu meenutanud kui täielikku hullumaja. «Anu oli Anu. Oli muret, aga tema elu oli hea. Tema elas hästi. Garanteerin, et ilma minuta teda poleks siin! Seda tunnistab Anu ise ka.» Kuid endise kallima kohta pole üldiselt siiski midagi halba öelda. «Loen ajakirjandusest, mis tegusid ta teeb ja tundub, et ta tembutab rohkem kui mina!» Anu tegemistest kuuldes on tal hea meel ning loodab, et tal läheb kõik hästi. «Eksabikaasad on mu sõbrannad. Miks ma pean nad ära unustama? Helistan esimesele naisel nii nagu viimasele naiselegi.»

Kuigi abielud on lahutatud on tunded rasked kustuma, eriti kui tegemist nii eduka ja mitmekülgse härraga nagu seda on Carl. Mees tunnistab, et mitu eksabikaasat sooviks temaga romantilised suhted taastada. «Aga rong peab minema edasi!» sõnab mees särasilmselt.

«Olen kogu elu olnud showmees, kuidas ma saaksingi end muuta. See on võimatu! Mina olen mina. Kui keegi soovib minust halba rääkida, siis palun, rääkige. Mina elan ikka edasi.» 25. augustil Tallinna Lauluväljakul üles astuv Carl lubab korraldada korraliku hullumaja. Kindlasti ei plaani ta alla jääda teistele suurekaliibrilistele muusikutele ja esinejatele. 90date hõngulisele kontserdile «We Love the 90's» plaanib mees juba mürtsuga saabuda. «Ma ei tea veel kuidas. Võib-olla lennukiga, võib-olla helikopteriga, aga kindel on see, et ma tulen!»