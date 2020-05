VIDEO ⟩ Kohus mõistis muusik Kõmmari tapnud Karel Šmutovi vangi

«See on ju teada, juba eelistungist alates, et me vaidleme sellele süüdistusele vastu, sellele formulatsioonile,» kommenteeris Sirje Must .

Must tunnistas, et selle fakti osas, et inimene on surnud, ei saa vaielda, küll aga lisas, et liiklusavariis on tihti nii, et inimesed saavad surma. «Paraku juhtub vahetevahel õnnetusi. On ka neid, mis ei ole kuriteod,» lisas Must.