VAATA TASUTA ⟩ Uus valik! 9 nõretavalt romantilist ja seksikat filmi, mis mõjuvad kui Hispaania kärbes*

Need 9 filmi lausa nõretavad imalavõitu romantikast ja totakalt seksikast huumorist, mis turgutavad hinge nii, nagu vaid karp Raffaellosid ning roosikimp seda suudavad. Sa oled seda magusat ampsu väärt! Ning mine tea, ehk tõmbab doos ekraanil nähtud armumaagiat ka koduseinte vahele takerdunud paaridel mahlad jälle kevadiselt voolama.

«Zack ja Miri teevad porri»

Nähtav veel: 3 päeva

Romantiline komöödia. Zack (Seth Rogen) ja Miri (Elizabeth Banks) on lapsepõlvest saati head sõbrad olnud. Täiskasvanuna otsustavad nad ka kokku kolida. Kõik näib minevat hästi, kuid arved tahavad maksmist ja üür tasumist ning noortel hakkavad tekkima rahamured. Nii otsustavadki nad raha saamiseks teha pornofilmi. Kaamerate ees olles selgub, et neil on teineteise vastu rohkem tundeid kui nad arvata oleks osanud. Film ei sobi alaealistele.

«Basmati Blues»

Nähtav veel: 15 päeva

Romantiline komöödia. Ameerika noor ja ambitsioonikas teadlane (Brie Larson) saadetakse Indiasse geneetiliselt muundatud riisi müüma. Suurkorporatsioon on ta tanki pannud, sest tegelikult uuenduslik meetod hoopis halvab riisifarmereid, mitte ei aita neid. Koomilised kultuuridevahelised segadused ja seiklused arenevad aga omasoodu hoopis armulooks. Kui Hollywood kohtub Bollywoodiga hakkavad tegelased muidugimõista ka tantsima ja laulma.

«Pime õnn»

Nähtav veel: 5 päeva

Romantiline komöödia Jonathanist (John Cusack) ja Sarast (Kate Beckinsale), kes kohtuvad kingiotsinguil New Yorgis. Tundes küll mehe poole maagilist tõmmet, otsustab Sara lasta saatusel siiski oma samme seada. Noored lahkuvad teineteisest pikkadeks aastateks, lootes, et kui nii peab minema, siis nad veel kohtuvad oma eluteel. Kuid kas võib tõesti juhtuda, et saatusejumalanna otsustab seekord õel olla?

«Lilly Schönauer – Minu õe pulmad»

Nähtav veel: 5 päeva

Bernadette valmistab suure innu ja andumusega ette oma noorema õe Lissy pulmi. Kõik jookseb nagu nööri mööda, kuni Lissy avaldab soovi, et isa viiks ta altari ette. Bernadette pole aga isale iial andestanud pere mahajätmist ega taha isaga mingit tegemist teha. Isa seevastu kahetseb oma toonast sammu ja tahaks hea meelega taas tütreid näha. Saatuse tahtel toob muusikutee ta Lissy abiellumispaiga lähistele.

«Utta Danella: Suudlus äratuseks»

Nähtav veel: 6 päeva

Noor Marie pühendub täielikult hotellile, mis kuulub tema perele. Vanaema Ruth kardab, et tüdruk ei leiagi endale meest, kui vaid tööga tegeleb. Salaja hakkab Ruth internetist neiule kaaslast otsima. Lisaks kutsub ta Maried pildistama tuntud fotograafi ja väidab, et mees teeb hotellist reklaampilte. Ootamatult armub Marie aga just kohale ilmunud fotograafi. Ruth seevastu lootis lapselapsele meest, kes hakkaks koos temaga hotelli pidama.

«Utta Danella – Torm abielutaevas»

Nähtav veel: 6 päeva

Paul Sommer saadetakse ilmajaamast pensionile ja tema naine Teresa rõõmustab eesootava väljateenitud puhkuse üle. Väikest pansionaati pidav Teresa unistab Mehhiko kruiisist, kuid Paul pühendab kogu oma aja kodusele ilmajaamale ning jätab Teresa hooletusse. Siis tuleb Teresa mõttele muuta mees armukadedaks, flirtides noore ja sarmika kliendi Christianiga.

«Küll ma olen ilus!»

Nähtav veel: 4 päeva

Romantiline komöödia. Ebakindla Renee (Amy Schumer) elu on pidevate dieetide ja trennide okkaline rada. Peapõrutuse tagajärjel valdab teda petlik veendumus, et ta on nüüd vastupandamatu! Sõna otseses mõttes uuesti sündinuna võrgutab ta enesekindlana noormehi, osaleb bikiinivõistlusel ega häbene end isegi modelliks pakkuda. Kuid mis juhtub, kui ta mõistab, et tegelikult ei ole midagi muutunud? Või ikka on?

«Maagiline hetk»

Nähtav veel: 4 päeva

Romantiline lugu Hollywoodi supertähest, kes tuleb koos produktsiooniga väikelinna filmivõtetele. Superstaar Helena Starris on hiljuti lahku läinud oma ekraanipartnerist. Linnakeses tutvub ta kohaliku videopoe omaniku Clarkiga, kellega leitakse kiiresti teineteisemõistmine. Helena tahab oma eksi Clarkiga armukadedaks ajada ja Clark aitab Helenat stsenaristitööga. Vastastikku kasulikud olles hakkavad aga peagi suhted romantilist suunda võtma.

«Härra Õige otsinguil»

Nähtav veel: 9 päeva

Romantiline komöödia. Algaja kirjanikupreili Annie on pärast lahkuminekut kurb. Ka töö ei paku väljakutseid. Lohutuseks kirjutab Annie romantilise romaani ideaalsest meeskaaslasest ja juba ongi kirjastajad ukse taga ootamas. Raamatu müügiedu nimel peaks ka Annie endale nüüd kusagilt täiusliku mehe leidma. Härra Õiget ei paista aga kusagilt.