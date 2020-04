MEMUAAR ⟩ Kuiv seadus, rusikahoobid ja baariseiklus Põlvas: 35 aastat tagasi ilmunud «Naerata ometi» Tauri meenutab filmivõtteid

Teatavasti hakkas 1985. aasta 1. juunist kehtima Gorbatšovi nn kuiv seadus. Meil aga filmivõtted juba käisid ja stsenaariumis oli stseen, kus Mari pidi ühel peol end maani täis jooma. See tuli ümber kirjutada. Joomine, rääkimata veel alaealiste oma, ei tulnud enam kõne allagi. Seda poleks ükski tsensuur läbi lasknud. Nüüd on filmis koht, kus Mari püüab endalt tablettidega elu võtta. Tundub ka täitsa usutav ja sobilik. Teades, et Arvo tahtis alati kõik stseenid võimalikult ehedalt teha, siis me osatäitjatega juba kujutasime elavalt ette, kuidas see pidu võiks välja näha ja kui palju siis keegi midagi tarbima peab, et teesklema ei peaks. Õnneks jäi see alkohol tarbimata. Kuigi täiskasvanud näitlejatel nii hästi ei läinud. Kõik need stseenid, kus roll nägi ette purjus olekut, on kõik tehtud ausalt. Ei mingit petmist ega näitlemist!

Arvo tõepärasuse taotluse ehe näide oli ka see, kui minul oli stseen, kus pidin olema ärritunud ja vihane. Sattusin villas Mari ja Robi kohtumise peale ning tahtsin viimasele koha kätte näidata, kes peremees on. Kaamera võttis mind lähedalt ja äkki Arvo katkestas võtte. Ütles, et silmad ei ole vihased. Mine jookse mäest üles-alla paar korda ja väsita end, ehk see aitab! Ei aidanud. Kõrval seisis kunstniku abi pikas nahkmantlis. Arvo käskis teda rusikatega peksta, et ehk veidikene valu muudab silma vihaseks. Veidikene muutis, aga mitte piisavalt. Ja siis äkki sain rusikahoobi kõhtu. Ehmatuse ja valu peale reageerisid mu silmad ehtsa vihaga, kaamera pandi kohe käima ja võte jätkus. Mina püüdsin valu ja hingeldamist vägisi tagasi hoida. Nüüd, kui seda kohta vaatan, siis tuleb alati kõik see meelde ja vaatan muiates, kuidas ma seal püüan rahulikuks end sundida, aga ähkimine ja puhkimine on selgelt ikkagi ära tunda. Üldse on kõigil meil osalejatel seda filmi tõenäoliselt üsna keeruline vaadata, sest teiselt poolt kaamerat oli kõik ju hoopis teistmoodi. Meie jaoks on kogu see film palju rohkemat, kui see, mis ekraanilt paistab.