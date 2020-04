Uku Suviste saab võimaluse osaleda Eurovisiooni eriüritusel

Euroopa Ringhäälingute Liit ja selle Hollandi liikmed NPO, NOS ja AVROTROS kinnitasid teisipäeval, et ärajäänud Eurovisiooni asemel toimub 16. mail telesõu «Eurovision: Europe Shine A Light», vahendas eurovision.tv .

Kuigi ürituse täpset formaati pole veel teada, kõlavad seal arvatavasti kõik 41 laulu, mis tänavusele Eurovisioonile valiti – küll aga mitte võistluslikus vormis. Saatejuhid on samad, kes pidanuks juhtima tänavust Eurovisiooni: hollandlased Chantal Janzen, Edsilia Rombley ja Jan Smit.

Fännidele lubatakse palju üllatusi: näiteks on kutsutud osalema paljud eelmiste aastate eurolauljad, kes esitavad tuttavaid laule eri Euroopa paikades, ning plaanis on ka tänavuste artistide ühislaul, seda ilmselt videosilla abil. Saate kestus on umbes kaks tundi.