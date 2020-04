VAATA RUTTU ⟩ 8 romantilist filmi, mida VeebiTVs veel vaid loetud päevi tasuta näha saab

Romantiline komöödia. Maggie (näitleja ning režissöör Greta Gerwig) pole leidnud armastust ning plaanib hankida lapse täiesti omapead. See plaan lendab aga vastu taevast, kui ta tutvub abielumees Johniga (Ethan Hawke), mis paneb punkti tolle abielule andeka, ent üksjagu võimatu iseloomuga Georgette'iga (Julianne Moore). Üks tütar ja kolm aastat hiljem on Maggiel armastus Johni vastu otsa lõppenud ning sünnib uus plaan, mille aluseks kahtlus, et sinu mees ja tolle eksabikaasa näivad olevat siiski teineteise jaoks rohkem loodud...

Romantikafilm. Nooruke, kuid juba sensatsiooniline poptäht Madison Park naaseb peale pikemat pausi taas lavalaudadele. Kauaoodatud kontserdid on viimse piletini välja müüdud. Õnnetul kombel vallandub aga vahetult enne kontserti tulekahju ja Madison jääb prooviruumidesse lõksu. Teda tuleb päästma tuletõrjuja John, kes aga pole kuulnudki kuulsa lauljanna olemasolust. Madison kutsub oma vapra elupäästja tänutäheks õhtusöögile, kuhu loomulikult järgneb ka kõmujanuline press. Peagi vajab naine Johni päästvat kätt veel nii mõnestki muust kehvast olukorrast.

Romantiline komöödia. Lugu raamatupoodnik Emmast, kes on lootusetu romantik. Emma peas keerleb sadu armastusromaane ja suhtelugusid. Tal on kindel arusaam, kuidas üks suhe kulgema peaks ning ta on oma printsist valgel hobusel unistanud sirgjooneliselt juba lapsepõlvest saadik. Kui Emma ellu saabub aga «päris» mees, peab naine hakkama saama reaalsusega.

Romantiline komöödia. Noor ja ambitsioonikas USA teadlane (Brie Larson) saadetakse Indiasse geneetiliselt muundatud riisi müüma. Suurkorporatsioon on ta tanki pannud, sest tegelikult uuenduslik meetod mitte ei aita kohalikke farmereid, vaid hoopis tapab nende riisikasvatust. Koomilised kultuuridevahelised segadused ja seiklused arenevad aga omasoodu hoopis armulooks. Kui Hollywood kohtub Bollywoodiga, hakkavad tegelased muidugimõista ka tantsima ja laulma.

«Utta Danella – Šokolaadine suvi»

Romantikafilm (Saksamaa, 2009). Noor tudeng Anna leiab kogemata oma surnud ema vanad kirjad ja saab teada, kes on tema isa. Anna soovib oma isaga kohtuda, kuid hoiab asja esialgu saladuses ja hakkab isa uue elukaaslase juures teenijana tööle. Isa ei tunne oma lihase tütrega vähimatki sidet, küll aga hakkab Anna vastu huvi tundma noor kondiiter Michael, kes on naise isale sama hästi kui poja eest. Paraku on Anna juba kellegagi kihlatud ja nii peab noor naine sukelduma valedevõrku.

«Utta Danella – Meie armastuse saladus»

Romantikafilm (Saksamaa, 2008). Franziska elab pärast isa õnnetut uppumist aastaid koos oma ema Liloga. Ootamatult tuleb nende külla elama Benedikt, kellesse Franziska kunagi oli armunud. Mees aitab Franziskal uuesti jalule saada pereäri ja päevast päeva veedavad nad üha enam aega koos. Kui paar aga kihluda soovib, pole Benedikti isa Martin sellega nõus. Millist saladust Martin varjab?

«Lilly Schönauer – Elu meeste ja emaga»

Romantikafilm (Saksamaa, 2014). Jenny elus on kõik nii nagu olema peab: karjäär ooperimajas on tõusuteel ja elukaaslane Tobias näib olevat ideaalne mees. Ootamatult ilmub ooperimajja uus tööline, kes on juhtumisi Jenny kunagine sõber Erik. Vähe sellest, Jenny ema Jutta otsustab määramata ajaks tütre juurde kolida ja seal elu pahupidi pöörata.

«Kõrvaltoimetega arstid»

Romantikafilm. Romantiline film aegumatust vastandite tõmbumise loost. Ekstreemsportlasi raviv muretu dr. Fabian ja alternatiivmeditsiini praktiseeriv, kuid totaalne kontrollfriik Janne, kohtuvad juhuslikult Hiina meditsiini kursusel. Armastus ja vihkamine käib selle paari puhul käsikäes.