VAATA TASUTA ⟩ 4 sünget draamat ja põnevikku, mis panevad õudusest judinad jooksma

Kui kaugele olete valmis minema, et kaitsta oma last? Keller Dover (Hugh Jackman) on silmitsi iga lapsevanema jubedaima õudusunenäoga: tema 6-aastane tütar Anna ja tütre sõbranna Joy on kadunud ning kui minutitest saavad tunnid, võtab võimust paanika. Ainus juhtlõng on lagunenud vagunelamu, mis varem nende tänaval seisis. Uurija Loki (Jack Gyllenhaal) vahistab vagunelamu juhi Alex Jonesi (Paul Dano), aga asitõendite puudumisel tuleb ainus kahtlusalune vabaks lasta. Dover teab, et ta lapse elu on kaalul, ja otsustab ohjad enda kätte haarata. Film kuulub 8,1-pallise keskmise hindega filmiportaali IMDB 250 kõigi aegade parima filmi sekka (#199). Linalugu kandideeris parima kaameratöö Oscarile – autoriks veteranoperaator Roger Deakins, kes võitis äsja Oscari sõjafilmi «1917» eest.