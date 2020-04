VAATA TASUTA ⟩ 10 põnevat ja tusatuju peletavat seiklusfilmi kodus igavlevatele lastele

«Põgenemine planeedilt Maa»

Nähtav veel: 5 päeva

Joonisfilm tulnukvendadest, kes erinevad teineteisest kui öö ja päev, ent kelle omavaheline koostöö sujub ikkgi suuremate tõrgeteta. Ühel päeval saabub kauges kosmosenurgas paiknevalt Mustalt Planeedilt appikutsesignaal ja üks vendadest läheb päästeretkel kaduma. Tegelastele on oma hääle andnud Üllar Saaremäe, Pääru Oja, Tõnu Oja, Marika Korolev jpt.

«Mesilane Maia»

Nähtav veel: 10 päeva

Sõbralik mesilasetüdruk Maia leiab endale alati uusi seltsilisi, kuna tema iseloom köidab kõiki. Ainuke, mis talle raskusi valmistab, on reeglite järgimine. Selle asemel et sõna kuulata ja pimesi reegleid järgida, esitab Maia alati väga palju küsimusi, mis aga ei sobi kokku Mesilasema kavala nõuniku Summiina plaanidega. Nimelt varastab Summiina Mesilasema toitepiima ja süüdistab selles üle aasa elavaid herilasi. Ilma toitepiimata Mesilasema aga sureks ning Summiina saaks taru juhtimise üle võtta.

«Punane koer»

Nähtav veel: 18 päeva

Südamlik perefilm, mis põhineb tõsielulistel sündmustel ja räägib Punase Koera loo, kes suutis liita oma kadunud peremehe otsingutega mitmed Austraalia sisemaakogukonnad.

«Kung fu jänes»

Nähtav veel: 19 päeva

Mitte kõik jänesed ei ole ühtmoodi arad! Heatahtlik jänes Fu on küll hullult paks ja kohmakas, aga tema süda on vapper. Just seepärast otsustab vana kung fu meister oma oskused ja saladused just talle pärandada. Uus superkangelane on sündinud!

«Kummi-Tarzan»

Nähtav veel: 20 päeva

Ivan Olsen on täiesti tavaline noor koolipoiss, kellel on suured mured: koolitöö ei edene, koolis teda kiusatakse ja ka poisi isa, kes on suur Tarzani-fänn, pole pojaga eriti rahul. Ühel päeval Ivani õnn aga pöördub ja tal tekib võimalus isa ootusi ületada ning oma kiusajatele koht kätte näidata. Nimelt saab ta nõialt võlujoogi, mis lubab tal ühe päeva jooksul olla parim kõiges, mida ta teeb. Eestikeelne humoorikas joonisfilm põhineb Ole Lund Kirkegaardi kuulsal lasteraamatul «Kummi-Tarzan ja teised».

«Kosmosekana»

Nähtav veel: 26 päeva

Kui tuppa astub tulnukas Molosco ja pakub tehingut, nõustub Condorito naljatamisi üles otsima piiramatu jõuga amuleti, kui vastutasuks röövitakse tema tulevane ämm Tremebunda. Kui aga Condorito saab teada nende plaanist hävitada Maa, siirdub ta oma nõbu Chickyga kosmilisele seiklusele. Condorito eesmärk on päästa Tremebunda, leida üles amulett, päästa maailm – ja mis kõige keerulisem – võita tagasi oma kalli Yayita armastus. Oma hääled kingivad tegelastele Jarmo Reha, Uku Madis Vainu, Tiit Sukk, Rasmus Kull, Janek Joost jt.

«Konnanägu Freddy»

Nähtav veel: 27 päeva