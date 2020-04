VAATA TASUTA ⟩ 11 põnevat ja tusatuju peletavat seiklusfilmi kodus igavlevatele lastele

«Rokikoer» (Nähtav veel 2 päeva)

Bodi on veidi lihtsameelne noor Tiibeti mastif, kellest peab saama lambaküla uus kaitsja. Koer ise pole aga kindel, et tal on piisavalt tahtmist oma isa jälgedes käia. Kui taevast kukub alla raadio ja Bodi kuuleb sellest vana kuulsa rokkari Anguse laulu, mõistab laululembene kutsa, et tema kireks on muusika. Tegelastele on oma hääle andnud Juss Haasma, Veikko Täär, Jaan Rekkor jpt.

«Mesilane Maia: Meemängud» (Nähtav veel 2 päeva)

Kui liiginnukas Maia kogemata Summopolise keisrinnat solvab, on ta sunnitud oma sõpradega osalema Meemängudel, et päästa oma mesitaru talvevarud. Tegelastele on oma hääle andnud Tõnis Niinemets, Jarmo Reha, Eva Püssa, Sanna Püssa ja Celia Peterson.

«Kurepoeg Rihhard» (Nähtav veel 2 päeva)

Toonekurgede perekonnas üles kasvanud varblasepoiss Rihhard usub, et temagi on toonekurg. Kui saabub aeg lennata talveks lõunamaale, peab kurepere Rihhardile ütlema, kes ta tegelikult on. Kuna nii pikka rännakut üks pisike linnuke kaasa teha ei suuda, on nad sunnitud väikemehe üksi maha jätma. Rihhard aga tahab oma kasuperele tõestada, et on kurg, mis kurg ning asub üksi pikale lennureisile.

«Punane koer» (Nähtav veel 3 päeva)

Südamlik perefilm, mis põhineb tõsielulistel sündmustel ja räägib Punase Koera loo, kes suutis liita oma kadunud peremehe otsingutega mitmed Austraalia sisemaakogukonnad.

«Kung fu jänes» (Nähtav veel 4 päeva)

Mitte kõik jänesed ei ole ühtmoodi arad! Heatahtlik jänes Fu on küll hullult paks ja kohmakas, aga tema süda on vapper. Just seepärast otsustab vana kung fu meister oma oskused ja saladused just talle pärandada. Uus superkangelane on sündinud!

«Kummi-Tarzan» (Nähtav veel 5 päeva)

Ivan Olsen on täiesti tavaline noor koolipoiss, kellel on suured mured: koolitöö ei edene, koolis teda kiusatakse ja ka poisi isa, kes on suur Tarzani-fänn, pole pojaga eriti rahul. Ühel päeval Ivani õnn aga pöördub ja tal tekib võimalus isa ootusi ületada ning oma kiusajatele koht kätte näidata. Nimelt saab ta nõialt võlujoogi, mis lubab tal ühe päeva jooksul olla parim kõiges, mida ta teeb. Eestikeelne humoorikas joonisfilm põhineb Ole Lund Kirkegaardi kuulsal lasteraamatul «Kummi-Tarzan ja teised».

«Kosmosekana» (Nähtav veel 11 päeva)