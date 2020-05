VAATA TASUTA ⟩ 7 põnevat ja tusatuju peletavat seiklusfilmi kodus igavlevatele lastele

«Tarzan»

Eepiline animaseiklus! Lapsena Aafrika džunglisse sattunud ja 15 aastat ahvide keskel elanud Tarzan kohtub kauni Jane'iga. Noor naine on tulnud džunglisse peatama kurja ärimeest, kes otsib saladuslikku meteoriiti, mis laseks tal kontrollida tervet maailma.

«Bolts ja Blip»

Südamesõbrad Bolts ja Blip on pentsikud robotid ehk tsivibotid, kes elavad Kuul. Seal on vingeteks tegijateks lahingbotid, kes võistlevad robotispordialade Kuuliigas, kuhu tsivibote ei võeta. Kui Boltsil ja Blipil õnnestub lõpuks Piksenoolte meeskonda pääseda, tuleb neil rinda pista Raudpiigade ja võitmatute Galaktika Tähtedega. Neil tuleb end igal sammul tõestada.

«Kosmosekana»

Kui tuppa astub tulnukas Molosco ja pakub tehingut, nõustub Condorito naljatamisi üles otsima piiramatu jõuga amuleti, kui vastutasuks röövitakse tema tulevane ämm Tremebunda. Kui aga Condorito saab teada nende plaanist hävitada Maa, siirdub ta oma nõbu Chickyga kosmilisele seiklusele. Condorito eesmärk on päästa Tremebunda, leida üles amulett, päästa maailm – ja mis kõige keerulisem – võita tagasi oma kalli Yayita armastus. Oma hääled kingivad tegelastele Jarmo Reha, Uku Madis Vainu, Tiit Sukk, Rasmus Kull, Janek Joost jt.

«Konnanägu Freddy»

10-aastane Viktor peab hakkama saama kohati tobedana tunduvas täiskasvanute maailmas ning toime tulema ülbikust kiusaja Konnanägu Freddyga. Kuuldes, et unisesse väikelinna saabub rändtsirkus, põleb Viktor soovist osaleda etenduses oma andeka krantsi Vorstikesega. Kahjuks on aga Freddyl omad plaanid ja need ähvardavad Viktori unistuse nurjata. Hääli teevad Sepo Seeman, Mart Soonik, Mari Torga, Kristi Aule, Andres Liivak, Andrus Kasesalu, Priit Matiisen jt.