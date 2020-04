Briti seltskonnatäht ja endine glamuurimodell Katie Price (41) on elav näide sellest, mis juhtub siis, kui «head asja liiga palju saab».

Kõigest 41-aastasel naisel on selja taga palju näoringlõikusi, sahinate kohaselt lausa 11 rinnaoperatsiooni ning korralik ports Botoxit ja täitesüste. Armastus ilukirurgia vastu on lausa nii suur, et Katie välimust võib nüüd juba võrrelda «vahakujuga».