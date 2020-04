«ÕHTU!» INTERVJUU ⟩ Jaagup Kreem esitab täna õhtul «Sinuga koos» saates uhiuut lugu, mis ei räägigi koroonast!

Koroonakriisi tõttu täiesti inimtühjas saalis esinemine on ikka tihedate rahvamasside ees esinema harjunud Kreemile ja bändile üsna uutmoodi kogemus. Päris inimtühjale saalile Jaagup Kreem kunagi esinenud ei olegi, räägib ta saates, kuid meenutab, et kord ammustel olid ajad, kui Terminaatorit oli kokku kogunenud nende karjääri absoluutne miinimumpublik, milleks oli kaks inimest – ent oli ka kolmapäevaõhtu.

«Ütlesime küll, et ära tee, aga ta ütles, et ei, teeme ikka!» mäletab Kreem, kuidas pealinna ööklubi Bonnie & Clyde toonast asjaajajat püüti ümber veenda, et kontserte ikka vaid nädalavahetusel anda, ent too oli veendunud, et peab ka kesknädalalal rahvale peo korraldama. Paraku olid need kaks ainsatki kuulajat «mingid Norra ärimehed», kes lõpetasid bändi esimeste nootide ajal oma napsud ja kõndisid minema.

Seoses eriolukorraga on Terminaatori poole pöördunud paljud kontserdikorraldajad, kel palju vahvaid ideid: laula vannitoast, laula üksi, oma elutoast või kuurist. Seni pole nad siiski pidanud võimalikuks nende muidu üllaste ettevõtmistega kaasa minn, kuigi Kreem on enda sõnul sellele palju mõelnud. «Sinuga koos» saab seega olema bändi jaoks selle kevade suurkontsert.

«Kõigi asjade juurde käib see lisa, et tee üks äge tasuta kontsert. Seekõik on väga tore, aga kui ma poodi lähen ja leiba või piima osta tahan, ja ütlen, et kuulge, ma tegin eile ühe tasuta kontserdi, andke mulle tasuta leiba, siis ma arvan, et ei kuku välja vist,» jagas Kreem piltliku selgituse, kuidas muusiku töö samamoodi töö on, nagu iga teine.

Ehkki kontsert tuleb suur ja uhke, ei saa see olema väga pikk, sest saade peab ära mahtuma siiski tunni aja sisse. Küll aga on piisavalt aega, et tuua rahvani nende igihaljad lemmikud ning ka üks uus lugu – selleks on täna õhtul saates esiettekandele tulev pala «Tavaline tüdruk», mis oligi mõeldud aprillikuus ilmuma. Erinevalt mitmetest teistest muusikutest ühtegi uut koroonalaulu neilt aga oodata ei maksa. «Ma ei taha selle asjaga kaasa minna, niikuinii kõigil on juba kõriauguni sellest,» sõnas Kreem.

«Sinuga koos» on heast muusikast ja mõnusast huumorist kantud saade, mille käivitajaks on hetkel maailmas ja Eestis valitsev eriolukord. Inimesed on suletud kodudesse, sotsiaalne suhtlemine on viidud miinimumini ja meelelahutuse erinevad vormid on lakanud paljuski eksisteerimast.

Uus meelelahutuslik telesaade ongi ellu kutsutud, et anda kodudes publiku kaasaelamise järele igatsevate artistide käsutusse taas suur lava ning pakkuda kultuurielamustest ära lõigatud inimestele üle Eesti jälle seda erilist rõõmu ja positiivsust, mida suudab pakkuda vahetu kontakt muusikuga kontserdilaval.