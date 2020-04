KULLAFOND ⟩ Rohenäpu rõõm! 4 rahulikku maa- ja aiasaadet, mis tekitavad soovi sõrmed mulda ja nina lilledesse torgata

Koroonakriis räsib meeleolu linnas ja maal, ent just seepärast pole paremat aega otsida sisemist rahu kodulähedastest tegevustest. Kanal 2 arhiiv VeebiTVs pakub rahutukstegevatele uudistele vahelduseks rahulikku ja muhedat vaatamist aiasaadete näol, mis igaühele midagi kõrvataha panemiseks pakub. Vaata kasvõi jutti ning haara märkmik, et oma aiaunistused paberil paika panna! Kõik saated on vaatamiseks tasuta üleval.