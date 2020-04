VIDEO ⟩ Koroonaviirusega nakatunud Tom Hanks kinkis Corona-nimelisele poisile oma Corona kirjutusmasina

De Vriesi kirjas oli veel, et teda narritakse ta eesnime tõttu ja sõimatakse «koroonaviiruseks» ning see teeb teda nii vihaseks kui kurvaks.

«Sinu kiri tegi minu ja mu naise väga rõõmsaks. Oled ainus Corona nime kandev inimene, keda ma tunnen. See nimi on nagu päikese ümber olev ring, mis on koroona. Arvan, et see kirjutusmasin sobib sulle hästi. Küsi täiskasvanutelt, kuidas see töötab ja kirjuta mulle tagasi,» oli Hanksi kirjas.