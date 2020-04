KLÕPS ⟩ Pruuniks teiseks juuniks? Sünne Valtri võtab kevadpäikesest maksimumi

Tänavune kevad on eestlasi rõõmustanud erakordselt ilusa ilmaga. Paraku on viimased nädalad kehtinud Eestis liikumispiirangud, mistõttu on ka võimalused päikese nautimiseks olnud piiratud. Oma koduaiaga õnnistatud inimesed on saanud siiski ihu grillimisega algust teha ja nende seas ka lauljatar Sünne Valtri.



«Täiesti õigustatud puhkus,» kirjutab Eesti üks hõivatumaid muusikuid selfi juurde, millelt on näha, kuidas ta rõõmsalt päikese käes mõneleb.