NÕIDUS ⟩ Kongos on rahvas «peenisevarguste» pärast hirmul, süüdlasi lintšitakse

Kongo DV pealinnas Kinshahas muutusid hiljuti epideemiliseks teated, et musta maagiaga on mehi väiksemaks või suisa impotentseks muudetud. Nõidusesse uskumine ei ole Lääne-Aafrikas kuigi ebatavaline.

Selline hirmupuhang 8 miljoni inimesega linnas võib aga väga ohtlikuks muutuda. Jutt hakkas liikuma raadiosaadete kaudu, kus sisse helistavad inimesed hoiatasid kuldsõrmuseid kandvate bussireisijate eest.

Väidetakse, et peenised pannakse puhtalt puudutusega kahanema või muudetakse mehed suisa impotentseks. Seda kõike selleks, et pärast ohvritelt raha «ravi» eest välja pressida.

Kümned vahistatud

Pregu on politsei vahistanud 13 «nõida». Mitmed neist sattusid ka lintšimiste ohvriks, ning said rahvasalkade käest peksa. Varem on sellised hirmulained viinud ka tapmisteni.

Samuti on vahistatud 14 väidetavat ohvrit. «Piisab süüdistusest ning juba inimesed on sul kannul,» kinnitas politseiülem Jean Oleko lintšimisi. «Nad on pärast peksmist kõik sinikaid täis.»

«Tahaks öelda, et see on üks suur nali,» rääkis politseinik. «Aga kui sa ohvritele ütled, et sul on ju riistvara kõik alles, vastavad nad, et see jäi pisemaks või impotentseks.» Neilt pärib Oleko, et kust seda saab teada, kuni pole koju läinud ja proovinud.