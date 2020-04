AMETLIKULT MILJARDÄR ⟩ Kanye West on Forbesi hinnangul maailma üks rikkamaid räppareid

Ameerika väljaande hinnangul on Kanye Westi vara väärtuseks 1,3 miljardit dollarit. Lõviosa sellest moodustab tema poolt disainitud Yeezy tossude äri, mis on Forbesi sõnul väärt umbes 1,26 miljardit. See uudis teeb Kanyest maailma ühe jõukaima räppari – ainult Beyoncé abikaasa Jay-Z on temast rikkam.

Kuigi West on viimase kahekümne aasta üks edukamaid artiste, on muusikale kuuluv osa tema sissetulekust marginaalne. Paadifirma GOOD Music ja tema diskograafia omandiõigus olevat väärt 90 miljonit dollarit. Tema valduste väärtuseks on 81 miljonit ja maatükke kuulub talle 21 miljoni dollari jagu. Kõmulisel artistil olevat sularaha umbes 17 miljonit ja lisaks veel 35 miljoni väärtuses aktsiaid.