Tanja Mihhailova-Saar liitus «laulvate maakate» klubiga: ei tea, kas see tuleb vanusega...

Armastatud lauljatar kirjutas Instagramis: «Ei tea, kas see tuleb nüüd vanusega, aga mulle meeldib maal nokitseda. Ma muidugi olen veel täitsa roheline 🤓 Peab vist Lenna ja Teele käest häid näpunäiteid küsima.»

Saare lauljatar Teele Viira vastas kiiresti: «Ma arvan, et vöime omavahel alustada mingi algajate aiandusgrupi «Laulvad Hobiaednikud/maakad».» Samuti pakkus Teele Tanjale suitsukala.

Lenna Kuurmaa, kes pole veel Tanja lõbusale postitusele vastanud, toimetab juba pikalt Setomaal. Kusjuures Tanja on kolmest kõige vanem, nii et kui aiandushuvi tõesti vanusega tuleb, nagu ta ise pakkus, siis on ta küll hiljaks jäänud!