VÄLKINTERVJUU ⟩ Eestlanna Andra vallutab Soome suhtesarjas südameid: armastan väljakutseid ja tähelepanu

«Temptation Island Suomi» on põhjanaabrite versioon suhtesarjast «Ahvatluste saar», mille Ameerika versiooni on aastaid tagasi ka Eesti telekanalitel näidatud. Formaat põhineb Hollandi telesaatel «Blind Vertrouwen» («Pime usaldus») ning on leidnud kasutust mitmes riigis.

Saate idee seisneb selles, et armastajapaarid pannakse koos vallalistega saarele elama ning testitakse nii nende suhte püsivust. Eestis on sarnast formaati katsetatud sarjas «Malaisia», mis oli TV3 eetris 2005. aasta sügisel. Soomlaste versioon toimub aga Tais ning, nagu selgus sel esmaspäeval, lööb selles kaasa ka eestlanna Andra Kiirkivi.

Sellise pildiga tutvustati Andrat «Ahvatluste saare» Instagrami lehel. FOTO: Temptation Island Suomi/Instagram

Seiska kirjutab, et Andra on õppinud Tallinna ülikoolis sotsiaalteadusi ning sõidab vabal ajal lumelauaga, käib koeraga jalutamas ja teeb jõusaalis trenni. Soome kolis ta kuus aastat tagasi ning räägib ilusti kohalikku keelt.

«Läksin «Ahvatluste saare» saatesse, kuna armastan väljakutseid ja tähelepanu,» rääkis eestlanna, kes ilmus sel nädalal saatesse «jokkerina», Elu24-le. Andra olevat ammu tahtnud tõsielusarjas osaleda ning haaras härjal sarvist, kui nägi netis surfates «Ahvatluste saare» kuulutust. «Saatsin ankeedi ära ja kutsutigi Helsingisse casting'ule.»

Selles saates suudab vastu pidada inimene, kes on vaimselt tugev ja kriitikat taluv, ütles Andra.

Andra sõnul ei tulnud otsus saates osaleda eriti raskelt. «Mõtlesin, et why not osaleda, kui olen noor ja vallaline ning ühtegi eestlast pole varem selles saates Soomes osalenud. Miks mitte lisada soomlaste saatesse vürtsi ja bravuuri,» rääkis ta, kuidas otsuseni jõudis.

Mõni kuu pärast casting'ut võeti eestlannaga uuesti ühendust ja teatati, et ta pääses saatesse. «Kahjuks ei olnud mul kohe võimalik Taisse sõita, kui võtted algasid. Sellepärast liitusin saatega hiljem: läksin saatesse kui üllatusvallaline,» selgitas Andra, miks ta sarjas algusest peale kaasa ei löönud. «Seda, et ma liitun saatega, hoiti mitu nädalat saladuses,» lisas ta.

Andra sai «Ahvatluste saare» meeselanikelt tormilise vastuvõtu. FOTO: Kuvatõmmis saatest

Tagantjärele on eestlanna kogemusega igati rahul ning pole otsust kahetsema hakanud. «See on once in a lifetime (ainult üks kord elus – toim) kogemus. Andis ainult kinnitust, et suudan kohaneda ja toime tulla igas olukorras ja erinevate inimestega,» rõõmustas Andra.

Saates osalemine oli eestlanna jaoks huvitav, kuna Taisse võttele jõudes pidi kohe telefoni loovutama. «Polnud võimalik olla ühenduses pere ja sõpradega, sotsiaalmeediast rääkimata. Selles saates suudab vastu pidada inimene, kes on vaimselt tugev ja kriitikat taluv,» rääkis Andra, kes on tänulik, et sai midagi sellist kogeda.

Ekstreemne kogemus pole eestlanna huvi teleprojektide vastu pisendanud. «Kindlasti osaleksin uuesti. Võiksin ka Eestis osaleda, why not,» kinnitas ta ning lisas kelmikalt, et kõik pakkumised on teretulnud.

Andra on «Ahvatluste saare» kogemusega väga rahul. FOTO: Kuvatõmmis saatest

Mida on kaunitaril aga öelda telepublikule, kelle sekka jagub pahatihti ka tigedaid kriitikuid? «Soovitan rohkem huumorimeelt ning ärge võtke kõike, mida ekraanilt näete, nii tõsiselt. More peace and love (rohkem rahu ja armastust – toim),» pani Andra televaatajatele südamele.