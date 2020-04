Staarid liitusid saarlaste istuva protestiga: Saaremaa on vaja lukust lahti teha!

A post shared by Beebilõust (@andruselbing) on Apr 26, 2020 at 4:25am PDT

EELK peapiiskop Urmas Viilma liitus samuti istuva protestiga, ent täpsustas, et ei protesti, vaid avaldab solidaarsust. «Kuigi olen päris veendunud, et esmaspäeval tehakse otsused, mis toovad leevendusi nii seni suletud olnud saartele kui pühapäeviti tühjaks jäänud kirikutele, osalesin üsna värske suvemuhulasena pühapäevases solidaarsusaktsioonis,» selgitas ta.

Viilma möönis, et Eesti ja kogu maailma avamiseks kulub veel palju aega, vaeva ja palveid. «Kõik annavad oma panuse, et saaksime avada mitte ainult saared, vaid kogu Eestimaa, mis on tegelikult tervikuna lukus,» lisas ta ning palus kõigil kodus püsida.

Mõistetavalt liitus aktsiooniga ka kohalik hotelliärimees Toomas Leis , kes lisas istuva pildi juurde teemaviite #aitab. Pildilt paistab, et Leis on Aasias, kus ta tavaliselt perega talvitub.

Leis tõstatas paari päeva eest Facebookis küsimuse, et millega on Saaremaa isolatsioon ja «väljasuretamine» õigustatud. «Kuidas on põhjendatud Saaremaa sellised ekstreemsed piirangud, kui inimesed elavad sisuliselt omaette, seltsielu ja läbikäimine on niigi minimaalne, puuduvad suured ostukeskused, poed jne?» kirjutas ta pahases postituses.