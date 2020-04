PILDID ⟩ Seksinukuga «lapse» saanud mehe veider suhe peitis sünget saladust

Terry East sai populaarseks juba paari aasta eest, kui mees hakkas «koos elama» Real Doll tüüpi seksinukuga. Õigupoolest saigi populaarseks hoopis silikoonist «kaasa» Stephanie, kirjutab meedia.

Stephanie Eastil oli oma sotsiaalmeedia, mille alt Terry postitas, justkui oleks «naine» ise nende pereelu blogimas. Põhjalike piltidega varustatud postitused said väga populaarseks, mõnel neist üle 2000 jagamise.

Terry ja Stephanie FOTO: Facebook

Neist võis jääda mulje, justkui aitaks Stephanie Terryt, teeks talle süüa, majandaks kodus. Asi läks aga kaugemalegi. Nimelt said nad ka «lapse» Hunteri, mis oli elusuuruses nukk. Lugu on seda veidram, et «ämmaemandaks» oli Terry ema.

Kogu «sünnitusest» tehti hulga piltidega fotoreportaaž. Stephanie teised postitused olid samuti kõhedalt inimlikud. «Terry oli eelmisel nädalal oma sünnipäeval haige,» kirjutas ta ühes postituses. «Seega tähistasime täna, siin on mõned pildid ja kingitus. Armastan sind, kullake.»

Stephanie "sünnitus". FOTO: Facebook

Sünge taustaga veteran

Terry ja Stephanie suhe on jälle teemaks kerkinud seepärast, et kellegile tundus viimase sotsiaalmeediast kadumine liiga suure kaotusena. Nii loodi paar kuud tagasi Facebooki grupp «Kus on Stephanie East?».

See sai äärmiselt populaarseks ning on nüüdseks kogunud 16 000 liiget. Inimestele pakub nähtavvasti päriselt huvi, miks Stephanie regulaarssed postitused eelmisel aastal lõppesid.

Seal tuli aga ilmsiks ka Terry tume minevik. Varem oli teada, et mees on veteran. Paljudel sõjas käinutel on mentaalseid probleeme.

Grupis postitas aga kasutaja, kes väidab end olema Terry kasutütar. Tema väitel on tegemist operatsioon «Kõrbetormi» veteran 1990. aastate Lahesõjas. Tema kinnitusel ei ole mees peast korras ning oli oma lahkunud abikaasa vastu ka vägivaldne. «Palun kustutage see,» oli tema sõnum grupi loojatele.