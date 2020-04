COVIDIOOT ⟩ Ülioluline narkopealik reetis lärmaka peoga karantiini rikkudes politseile oma asukoha

Niinimetatud «Laheklanni» kuuluv Gustavo Adolfo Álvarez Téllez ehk Tavo vahistati reede õhtul. See oli nii suur sündmus, et Kolumbia president Ivan Duque pühendas sellele koguni laupäevase infotunni, kirjutas El Tiempo .

Asukoht saadi teada aga nädala eest. Tavo reetis selle oma rantšos korraldatud peoga. Kohustuslikule koroonaisolatsioonile vaatamata osales peol hulk pereliikmeid, külalisi ning mariachi-muusikute gruppe. See tõmbas paljude tähelepanu.

«Külalised saabusid kallites autodes, muusikud veeti kohale eemalt Monteirast,» kirjeldas allikas meediale. «Muidugi oli ka alkoholi ning igasuguste meelelahutuste üleküllus. See oli üks vihjeid sellele, et Tavo on seal.»