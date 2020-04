Austria tennisestaar ei näe põhjust teisi toetada: tehku ise tööd ja nähku vaeva!

Maailma edetabelijuht, serblane Djokovic kaasas kiiresti enda ideega ka teised tennise suurkujud Rafael Nadali ja Roger Federeri, kes kõik olid nõus annetama 30 000 eurot madalamatel edetabeli kohtadel asuvatele mängijatele. Eesmärk oli kokku koguda viis miljonit, et see summa jagada 250.-700. kohal olevate mängijate vahel.

Austria väljaandele Krone antud intervjuus sõnas aga Thiem, et «ükski mängija ei sure nälga.». Thiem ütles, et ei mõista, miks tema peab raha andma neile mängijatele, kes ei tee nii kõvasti tööd ja ei ole nii pühendanud, kui tema.