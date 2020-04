Hispaania jalgpallitäht paljastab: veel 25-aastaselt tahtsin vanematega ühes voodis magada

Hispaania vutitäht Andrés Iniesta on karjääri jooksul võitnud kõik, mis võita annab: Barcelonas mängides tuli ta neli korda Euroopa Meistrite liiga tšempioniks, ta on kahekordne Euroopa meister ning tal on auhinnakapis maailmameistrivõistluste kuldmedal.