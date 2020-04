Lõuna-Korea võimud: paanikaks pole põhjust, Kim Jong-un on puhkusel

Kim Jong-uni tervise ja asukoha kohta andis informatsiooni Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini välispoliitiline nõunik Moon Chung-in, teatavad afp.com ja reuters.com. Tema andmetel on Põhja-Korea juhi tervisega kõik korras ja ta inspekteerib oma riigi idaosa.

«Meie andmetel on Kim Jong-uniga kõik korras, ta on elus ja hea tervise juures. Meil on selle kohta kindlad andmed,» teatas Lõuna-Korea presidendi nõunik.

Mooni teatel on Kim olnud alates 13. aprillist olnud oma riigi idaosas Kongwani provintsis Wonsanis, kus ta lisaks töötegemisele ka puhkab.

USAs Washingtonis asuva Põhja-Korea jälgimisprogrammi avaldatud satelliidipilt Wonsanist, kus nende andmetel on Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni erirong FOTO: Handout/VIA REUTERS/Scanpix

Kim Jong-uni nähti viiamti avalikkuses 11. aprillil Põhja-Korea pealinnas Pyongyangis, kus ta juhtis Tööpartei keskkomitee istungit.

Põhja-Korea juht Kim Jong-un 11.aprillil Tööpartei keskkomitee istungil FOTO: 朝鮮通信社/AP/Scanpix

Pärast seda ei ole Kimi nähtud riigi tähtsatel sündmustel, kaasa arvatud 15. aprillil, kui tähistati ta vanaisa, riigi asutaja Kim Il-sungi sünniaastapäeva. Kuna Kimi ei olnud nii tähtsal päeval näha, kirjutas Lõuna-Korea meedia, et riigijuht on haiglas ja tõenäoliselt tehakse või tehti talle südameoperatsioon.

Jaapani meedia aga teatas, et südameoperatsioon ebaõnnestus, selle tagajärel on Kim kunstlikus koomas ning võimalik, et surnud.

Reuters.com edastas siis, et Hiinas saatis Põhja-Koreasse grupi meditsiinieksperte, et kohalikke Kimiga tegelevaid arste aidata.

Oli ka meediakanaleid, kes arvasid, et Kim võib olla Wonsanis, sest see on üks tema lemmikpaiku ning seal kerkib ka uus kuurort, mille ehitusel on ta algusest silma peal hoidnud.

USA ja Lõuna-Korea satellidiandmetel seisab Kimi erirong juba mõnda aega Wonsanis.

USAs Washingtonis asuva Põhja-Korea jälgimisprogrammi avaldatud satelliidipilt Wonsanist, kus nende andmetel on Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni erirong. See on pildil paremal, kus on Wonsani raudteejaam. FOTO: PLANET LABS/via REUTERS/Scanpix

Põhja-Korea liidril on Wonsanis puhkevilla, kus on kino, korvpalliväljak, lasketiir, hobusetallid ja muud luksused.

Kim Jong-un on Põhja-Koreas olnud võimul alates 2011. aastast. Temast sai riigijuht pärast oma isa Kim Jong-ili surma.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un juulis 2018 inspekteerimas Wonsani kuurordi ehitust. FOTO: STR/AFP/Scanpix