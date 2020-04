Endine vutiklubi Manchester Unitedi staar: David Beckhamiga hotellitoa jagamine oli totaalne piin

«Teiseks, Beckham on täielik pedant. Hotelli jõudes võttis ta kotist välja fotod, küünlad ja asetas need ülimalt täpses järjestuses hotellitoa lauale. Ta pani küünlad põlema ja kui võimalik, riputas mõned fotod üles, teised sättis lauale. Ta on jube korralik, piltlikult öeldes isegi triikis oma sokke. Aga minul oli kõik vastupidi. Enamik asju vedelesid seal, kus juhtus. Nii me teineteisele närvidele käisimegi,» selgitas Neville.