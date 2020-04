Natsid ei suutnud belglase elu võtta, kuid selle võttis Covid-19

Teise maailmasõja lõpul 1945. aasta märtsis viisid natsid Auschwitzi koonduslaagri eluolevad ja nälginud vangid surmamarsile, et peita oma jälgi läände liikunud nõukogude Punaarmee eest.

Pärast sõda ta abiellus ja avas koos naisega Brüsselis poe. Henri Kichkal oli neli last, üheksa lapselast 14 lapselapselast.

Hiljem rääkis ta loengutel ja koolides natside õudustest ja oma läbielamistest eesmärgiga, et sellised enam kunagi ei korduks.

Belgias on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 46 000 inimese, viirushaigus on võtnud elu rohkem kui 7000 inimeselt ja paranenud on ligi 11 000 inimest.