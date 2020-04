Itaalia kavatseb juba 11. mail riiki avama hakata, ekspertide arvates on see liiga vara

Itaalia läks koroonaviiruse tõttu lukku 10. märtsil ja alates sellest on kõik avalikud kohad, välja arvatud toidupoed ja apteegid suletud, teatab reuters.com.

11. maist saavad tööle hakata tehased ja firmad, kaasa arvatud auto- ja moetööstus. Töötajad peavad hoidma vähemalt meetrist vahet.

Samuti saavad tööle hakata ehitajad ja teiste elualade esindajad. Peaminister Conte teatel saab 2,7 miljonit inimest oma töökohale naasta.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte 23. aprillil videokonverentsil teiset Euroopa Liidu liidritega arutramas koroonaviiruse mõju majandusele FOTO: HANDOUT/AFP/Scanpix

Veel tohivad kahe nädala pärast avada uksed juuksuri- ja ilusalongid, spaad, ujulad, jõusaalid ja teised paigad, kuid nõudeks on piisava vahemaa hoidmine.

Kõige viimasena tohivad 18. mail avada restoranid, kohvikud ja baarid.

Itaalia meditsiini- ja nakkusekspertide arvates avavad võimud riigi liiga vara ja see võib tuua kaasa uue koroonalaine.

Itaalia terviseinstituudi juhi Silvio Brusaferro sõnul tuleks valitsusel olla riigi avamisel ja tavapärase elu taastamisel ettevaatlikum.

«Oleme teises faasis ehk tavapärase elu taastamise künnisel. Avamine peaks toimuma samm sammu haaval, mitte nii, et kõik avatakse korraga. Koroonaviirus ei ole 11. maiks veel kuhugi kadunud ja peame leidma viisi, kuidas sellega koos elada nii, et võimalikult vähe nakatuks. 90 protsenti itaallastest ei ole nakatunud, neil ei ole immuunsust ja seega on nad jätkuvalt ohus. Üks nakatunu võib taas epideemia tekitada,» selgitas Brusaferro.

Ekspert lisas, et alates 11. maist tuleb testimisi mitmekordistada ja kõik võimalikud haigestunud kindlaks teha, sest vaid nii saab olukorda kontrolli all hoida.

«Kui pärast riigi avamist nakatunute arv kasvab, siis tuleb uuesti piiranguid kehtestada ja avalikud kohad sulgeda,» teatas Brusaferro.

Arstid tegelemas Roomas Tor Vergata Covid-4 haiglas koroonaviiruse patsiendiga FOTO: ANDREAS SOLARO/AFP/Scanpix

Riigi liiga varajase avamise vastu on ka Itaalia tervishoiuministeeriumi nõunik ja Maailma terviseorganisatsiooni WHO ekspert Walter Ricciardi, kelle arvates peaksid võimud enne tacvapärase elu taastamist tagama, et inimesed peavad vahemaa hoidmisest kinni.

«Kõik tohiks avada alles siis, kui nakatumised saab ühe käe sõrmedel üles lugeda,» jätkas nõunik.

Itaalia peaminister Giuseppe Conti langetas riigi avamise otsuse raske majandusliku olukorra tõttu. Itaalia valitsus teatas, et majanduselu taastamiseks ja elavdamiseks on ette nähtud 55 miljardit eurot.

Itaalias oli juba enne koroonapandeemiat majanduslangus, mistõttu selle riigi võlad võivad koroonast taastumisel väga suureks kasvada.

Itaalias on koroonaviiruse diagnoosi saanud 198 000 inimest, viirushaigus on võtnud elu rohkem kui 26 000 inimeselt ning paranenud on ligi 65 000 inimest.