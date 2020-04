PIDUR PEAL ⟩ Kauaoodatud staarpulmad, mis lükkuvad koroona tõttu edasi

Katy Perry & Orlando Bloom

Oma esimest last ootav paar võttis märtsi alguses vastu raske otsuse lükata oma pulmad edasi. 150 külalisega pulmad pidanuks aset leidma sel suvel Jaapanis. «Katy oli tegelikult rasedana altari ette kõndimisest tõeliselt vaimustuses,» rääkis paarile lähedal asuv allikas ajakirjale People. «Nad olid mõlemad nii elevil, et kõik pulmadetailid olid lõpuks paika loksunud, kuid koroonaviiruse tõttu peavad nad kõik pausile panema.»



Dennis Quaid & Laura Savoie

Filmi «The Parent Trap» staar rääkis väljaandele Extra, et otsustas juba varakult aprillis Hawaii saarel toimuma pidanud pulmad edasi lükata: «Pidime abielluma 4. aprillil Kauais. Craig T. Nelson laenas meile oma maja. See pidi olema kena ja väike pulm.»

«Lükkasime selle edasi...kohe, kui kuulsime Itaaliast...Meil ​​on paar pereliiget ja sõpra, kellel on ravi tõttu madal immuunsussüsteem ja meditsiinilised probleemid. Otsustasime, et lükkame lihtsalt edasi,» seleataS Quiad. «Nüüd teeme võib-olla midagi kodule lähemal. Ootame, kuni see üle läheb.»

2019. aasta oktoobris paljastas 65-aastane Quaid, et ta tegi 26-aastasele Savoiele ettepaneku Hawiil. Paar oli selleks ajaks juba mitu kuud koos olnud.



FOTO: AFP / Scanpix





Emma Stone & Dave McCary



Enam kui kaheksa aastat koos olnud filmi «Easy A» täht ja telesaate «Saturday Nigh Live» stsenarist teatasid oma kihlusest mullu detsembris. Paar oleks pidanud tänavu märtsis sõudma lõpuks abieluranda, ent koroona tõttu lükati pulmad edasi. Uut kuupäeva pole hetkel välja valitud.



Taraji P. Henson & Kelvin Hayden



Endise hokistaari tiheda töögraafiku tõttu lükati esialgu pulmad aprillist juunisse ning näitlejatar on nüüd lükanud oma tähtsat päeva veel rohkem edasi. «Tõenäoliselt tuleb see pigem juuli pulm,» rääkis Taraji ExtraTV-le. Sarja «Empire» täht lisas, et proovitakse «välja mõelda kõige ohutumat ja parimat viisi» oma vanavanemate pulma saamiseks, kuna nad kuuluvad koroonaviiruse kõige suuremasse riskigruppi.



Jennifer Lopez & Alex Rodriguez

Staarpaar peab oma tähtsat päeva veidi kauem ootama. «Ma tõesti ei tea, mis nüüd juhtub kuupäevade või muu sellisega,» lausus Jennifer Lopez mõned nädalad tagasi Ellen DeGeneres'i jutusaates. «Oleme lihtsalt ootel nagu ülejäänud maailm,» lisas ta. «See on lihtsalt miski, mida me peame ootama ja paari kuu pärast vaatama, kuidas see kõik välja kujuneb.»



Printsess Beatrice & Edoardo Mapelli Mozzi



Ajakiri People kirjutas 16. aprillil, et eelseisvad kuninglikud pulmad on pandeemia tõttu ametlikult tühistatud. 31-aastane printsess ja 37-aastane finantsguru pidid abielluma 29. mail Londonis asuvas Püha Jamesi palees, pulmapidu pidanuks aset leidma aga Buckinghami palees.

«Kavas pole peokohta vahetada või korraldada suuremaid pulmi. Nad isegi ei mõtle praegu oma pulmade peale. Tuleb aeg, et teha ümberkorraldusi, kuid mitte praegu,» kommenteeris prints Andrew ja Sarah Fergusoni vanima tütre esindaja.