VIDEO ⟩ 29. aprillil on oodata «näomaskiga» asteroidi külaskäiku

Arvutuste kohaselt see asteroid ohtu ei kujuta, sest möödub meie planeedist 6,3 miljoni kilomeetri kauguselt, teatab livescience.com.

Võrdluseks: Kuu keskmine kaugus Maast on 384 400 kilomeetrit.

«Jälgime asteroidi 1998 OR2 liikumist, olles koroonaviiruse tõttu üksteisest distantseerunud. Tegemist on asteroidiga, mille laius on vähemalt 1,5 kilomeetrit ja mis möödub meist, olles sama kaugel, kui on 16 Kuu keskmist kaugust Maast,» teatasid astronoomid sotsiaalmeedias.