TOORED PILDID ⟩ El Salvadori tapatalgute järel on vanglates eriolukord, mis sülitab koroonareeglitele

Lisaks teatas president, et kõikide vangis olevate jõukude ninamehed saadetakse koheselt üksikvangistusse, kui selgub, et nad on tapatalgutega seotud.

Riigi inimõigusteorganistatsioonid on aga nende reeglite vastu võitlema asunud ning tänu neile on mõned reegleid rikkunud inimesed, kelle kinnipidamist peeti ebaseaduslikuks, vahi alt vabastatud.

John Hopkinsi ülikooli andmetel on El Salvadori 6,4 miljoni elaniku kohta ainult 298 kinnitatud koroonaviiruse nakatumist ja alates pandeemia algusest on viiruse tõttu surnud kaheksa inimest.

Viimastel aastatel on oma kodudest ära kolinud rohkem kui 100 000 El Salvadori elanikku, sest nad on pidanud silmitsi seisma pidevate tänavajõukude poolt tulevate ähvardustega.

«Kui te lähete välja, siis on parem, et te lähetre ainult poodi ja kannate maski,» teatas jõuk.

MS-13 on tuntud just oma julmuse ja selle poolest, et nad on suurimad rivaalid Barrio 18 jõuga.