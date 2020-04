Mart Normet: Uku Suviste oleks sel aastal ilmselt Eurovisioni võitnud

Fännid ja n-ö Eurovisioni eksperdid Suviste loost suuremat ei arvanud – võistluse favoriidid olid hoopis Leedu, Bulgaaria ja Šveits. «Selles mõttes on sel aastal Eurovisiooni ära jäämine eriti kurb, sest favoriidid on tegelikult need riigid, kes ei ole kas mitte kunagi võitnud või on võitnud ammu,» nentis Mart Normet saates «Hommik Anuga».



Kolmest favoriidist imponeeris Normetile kõige enam Bulgaaria lauljatari Victoria pala «Tears Getting Sober». «Selles on teatavat Billie Eilishilikku momenti, aga ta ei ole nii tume ja kui ma järjest klõpsisin neid videod läbi, siis see pani kuulama,» seletas mees.



Normet usub ka, et Uku Suviste lugu «What Love Is» oleks saatnud edu. «Uku oleks sel aastal ilmselt Eurovisioni võitnud,» lausus ta äärmiselt enesekindlalt. «Laul on ju aus, hästi esitatud, hästi kirjutatud. Minule tõesti lausa see laul meeldib – ma olen seda kuulanud, täitsa vabatahtlikult. Mul ei ole selle lauluga probleemi. Ma küll väga loodaks, kui praegu Eurovison toimuks, et Uku võidab.»