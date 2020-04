Aktifotode müük on nii eilne päev! Merylin Nau leidis endale uue sissetulekuallika

Kui alles sügisel müüs 26-aastane Merylin interneti vahendusel oma aktipilte, siis nüüd on võimalik osta temalt videotervitusi. «Saa personaalne sõnum minult Merylin Nau'lt endale või oma sõbrale, sünnipäevaks, sõbrapäevaks, emadepäevaks, oma õpetajale pulli tegemiseks jne,» seisab veebilehel Patreon.com kuulutus.

Ühe video hinnaks on 15 eurot ja vastavalt sisule on see võimalik kätte saada 1-2 päeva jooksul. «Tee kellegi päev rõõmsaks vahva videoga,» reklaamib tõsielustaar.