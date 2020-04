OpenHeart MTÜ vabatahtlikke hulka kuulub 39 inimest, kes on alates karantiini algusest Eestis aidanud juba 80 abivajajat.

«Väga julgelt lastakse kaup endale koju tuua ja ei ole seni kohanud suhtumist, et olete võõrad või petised. Peamiselt on meie kliendid vanuses 65-aastat ja vanemad. Kõige vanem on 83-aastane,» rääkis üks MTÜ eestvedajaid Eve Nurme Elu24-le.