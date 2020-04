Segadus on lahendatud – festivalisuvi jääb valitsuse otsusega ära!

«Kui tervishoiunäitajad seda lubavad, siis läheme samm-sammult edasi,» sõnas minister Tõnis Lukas valitsuste pressikonverentsil. «Mis puudutab etendusi ja kontserte, siis juunis neid ei toimu.»

«Kui mais ja juunis suudame tõve seljatada ja näitajad seda võimaldavad, võib juulis ja augustis olla teine režiim,» andis minister lootust. «Siseüritused, sealhulgas ka kinod peaksid planeerima oma tegevuse alguse sügisesse. Suure publikuga üritused jäävad sel suvel ära.»



Piletilevi avaldas selle peale arvamust, et olukord nii dramaatiline pole. «Oleme teadlikud täna Vabariigi Valitsuse infotunnis kultuuriministri poolt esitatud arvamusest, kuid oleme sunnitud tõdema, et kontserdi ärajäämise aluseks ei ole infotunnis esitatud arvamus, vaid selleks saab olla otsustuspädevust omava isiku otsus,» kommenteeris olukorda Piletilevi.

«Hetkel on otsustatud, et kõik eriolukorra ajal toimuma pidanud kontserdid jäävad ära, seega saame hetkel ainult kinnitada, et ära jäävad kontserdid, mille toimumisaeg pidi olema kuni 17. mai 2020. Kõikide hilisemate kontsertide osas ootavad korraldajad pädevat juriidilist otsust,» täpsustati avalduses.

Asi kindel – suvi jääb ära

Õhtul tuli aga kinnitus. Pressiteate järgi otsustas valitsus nõupidamisel, et avalikke üritusi Eestis mais ja juunis ei toimu. Samuti kinnitati otsus, et kuni 31. augustini ei toimu Eestis mingeid suurüritusi.

Tänaste andmete põhjal pole võimalik öelda, kas juulis ja augustis saavad toimuda piiratud külastajate arvuga üritused. Seepärast selle kohta seisukohta ei kujundatud. Otsus tehakse maikuu jooksul. «Valitsuse seisukohad on kooskõlas teadusnõukoja soovitustega,» märkis valitsus.

Otsus mõjutab paljusid

Suurtest suvistest kontsertidest peaksid ära jääma näiteks James Blunti, Lenny Kravitzi, Oh Wonderi ja Rammsteini omad. «Paljud rahvusvahelised valitsused on oma suurürituste keelde laiendanud. Kahjuks on sellest mõjutatud ka mõned Rammsteini tuuri kuupäevad,» kirjutas Saksamaa menubänd 17. aprillil oma ametlikul Facebooki lehel. «Töötame koos oma välismaiste partneritega selle keerulise olukorra lahenduse kallal ja loodame eelseisvatele kontsertidele pileti ostnute poolt mõistvat suhtumist.»



«Selleks, et anda ametlikult teada ühe või teise meie poolt korraldatava suvise ürituse saatuse kohta, peab meile ennekõike vastav informatsioon artistide käest laekuma – kas Eestis toimuv kontsert ning ka kogu Euroopa turnee lükatakse edasi või jääb see ära. Kõigil ettevõtetel on oma protseduurireeglid. Kui vastav info sündmuse edasilükkamise või ärajäämise kohta hetkel puuduvad, tähendab see vaid, et meil pole veel artistipoolset kinnitust võimalike muudatuste kohta. Teavitame kõiki piletiomanikke kontserdiga kaasnevatest muudatustest esimesel võimalusel. Palume kannatlikku meelt,» lausus Live Nation Estonia esindaja Elu24-le.



Oma plaane peaksid muutma ka enamik festivalide korraldajaid. Juba paar nädalat tagasi teatati, et Haapsalu Itaalia Muusika Festival sel aastal ei toimu ja lükkub Eestis kehtiva eriolukorra tõttu edasi järgmise aasta 5. juunile. Möödunud nädalal seadis Genka ka augustisse plaanitud Eesti Hip Hop Festivali toimumise küsimärgi alla: «Midagi siin inimeste tervisega ei tahaks riskima hakata. Päev korraga,» ütles ta Raadio 2-le antud intervjuus.