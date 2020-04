Koit Toome: sisetunne ütleb, et ilmselt on terve see aasta selline tühi tiksumine

Eesti üks tegusamaid muusikuid nentis, et eriolukord on tema jaoks harjumatu. Kui tänaseks päevaks on Koit viibinud kodus viis pikka nädalat, siis enne eriolukorra kehtestamist oli ta järjest kodus olnud kõige rohkem kolm päeva.



«Päris pikaks on see läinud ja ilmselt läheb ka teadmata ajaks veel edasi. Mul sisetunne ütleb, et ilmselt muusikutel Eestis on terve see aasta selline tühi tiksumine,» spekuleeris Toome Raadio 2 saates «Hommik!».