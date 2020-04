MAGUS KÄTTEMAKS ⟩ Keskkoolis «põrsaks» kutsutud austraallanna omab nüüd kadestamisväärset bikiinikeha

See, et kiusamise all kannatanud tüdruk võib end muuta mitte ainult füüsiliselt vaid ka vaimselt, ning seista bikiinides laval, paludes enda keha hinnata, on Fricki sõnul erakordne. «Mind krooniti eelmise aasta Austraalia bikiinifitnessi üritusel üldiseks bikiinimeistriks. Ma ei suutnud seda uskuda ja olen nii uhke, kui kaugele olen jõudnud, nii füüsiliselt kui ka vaimselt,» rõõmustab Frick.

Fitnessikuningannana ei ole aga Frick unustanud oma lapsepõlve ning tunneb empaatiat laste vastu, kes kogevad kiusamist praegu. Australlanna loodab, et tema lugu inspireerib neid. «On tõsi, et mõnikord tuleb millegi tugevdamiseks see esmalt hävitada. Ma ei unusta kunagi seda, kuidas mind koheldi, kuid see kõik on teinud mind kindlasti vastupidavaks inimeseks,» tunnistas ta lõpetuseks.