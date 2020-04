LIIGA REALISTLIK ⟩ Paar kutsus äravisatud seksnukule politsei – nad arvasid, et see on päris laip

See pole aga ainus selline juhtum - silikoonnukkude levides on need järjest sagenenud ning korrakaitsjate aega raisanud. See ei ole nali, rõhutas kohaliku pääste ülem Heiko Brett. Tema sõnul kujutab iga selline tühi väljakutse võimalikku riski kellegi teise elule, keda ei jõuta päästma.