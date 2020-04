VAATA TASUTA ⟩ 10 head filmi komöödiast õudukani, mida oma töönädala alguse meeleoluga sobitada

Põnevusfilmi tele-esilinastus! Tundmatu mees ründab jõhkralt väikelinna medõde (Rosamund Pike) ja vägistab tolle tema enda kodus. Pärast mehe vahistamist hakkab naine talle kirjutama, kuid kõik kirjad saadetakse avamata tagasi. Kuna naine on otsustanud ründajaga vastamisi seista, hakkab ta oma isa tahte vastaselt mehel vanglas külas käima ja saab temaga näiliselt sõbraks. Isa ei mõista tütre kavatsusi ja kardab tema turvalisuse pärast, kui ründaja vanglast vabaneb. Aga võib-olla on ta tütre tugevust ja otsusekindlust alahinnanud?

«Tundmatu naise lahkamine» (The Autopsy of Jane Doe, 2016)

Trillerlike nootidega põnevik. Kogenud lahkaja Tommy Tilden (Brian Cox) ja ta täiskasvanud poeg Austin (Emile Hirsch) juhivad Virginias perele kuuluvat morgi ja krematooriumit. Pealtnäha järjekordne lihtne lahkamine aga jahmatab kogenud professionaale, kui iga järgnev samm paljastab uusi hirmutavaid tõsiasju. Tundmatu naine oleks justkui kohutava ja salapärase piinamisrituaali ohver. Kui Tommy ja Austin üritavad võigastest leidudest tervikut kokku panna, võtab krematooriumis võimust üleloomulik jõud… Film ei sobi alaealistele.

«Piinlik moment» (That Awkward Moment, 2014)

Komöödia. Jason (Zac Efron) jäeti just maha, Mikey (Michael B. Jordan) naine palus mehelt just lahutust ja Daniel (Miles Teller) on jätkuvalt poissmees. Kolm parimat sõpra otsustavadki nüüd kambakesi koos vallalisteks ja vallatuteks jääda, kuid sellega tekib ootamatuid raskusi ning olukord kisub piinlikuks kätte ära. Film ei sobi alaealistele.

«Allatulistatud Black Hawk» (Black Hawk Down, 2001)

Kassahitt salaoperatsioonist, mis väljub katastroofiliselt kontrolli alt. Paarsada USA dessantväelast saavad ülesande tabada kaks Somaalia sõjapealikku. Operatsioon peaks kestma kõigest 40 minutit, aga venib 20 tundi vältavaks maapealseks põrguks, kust eluga pääsemise lootus kahaneb iga minutiga... Film ei sobi alaealistele.

Seksikas komöödia noorest Brandy Klarkist (Aubrey Plaza), kes tunneb peale keskkooli lõppu sotsiaalset survet enne ülikooli astumist oma seksuaalset kogemustepagasit suurendada. Nii otsustabki Brandy teha nimekirja asjadest, mis ta peab saavutama enne sügissemestri algust. Film ei sobi alaealistele.

Romantiline draama. Päikesekuningas Louis XIV oli tuntud kaunite kunstide toetaja ja harrastajana. Ta pani suurt rõhku välisele hiilgusele ning uhkr Versailles' loss, millest sai kuninga, õukonna ja valitsuse residents, on samuti tema rajatud. Sündmused käivitab kuninga (Alan Rickman) soov kauni lossiaia järele. Lossi peaarhitekt palkab abilise (Kate Winslet), kelle nägemus on tolle ajaperioodi kohta originaalne ja uuenduslik. Õukondlike tegemiste taustal ja takistuste kiuste leiab see vastandlik paar – ühelt poolt kord, teiselt poolt kerge kaos – teineteiselt tuge ning õpitakse üksjagu ka suhete kohta.

Komöödia noortest armunutest (Ben Stiller ja Drew Barrymore), kes leiavad viimaks ometi endale tõelise unistuste kodu. Siin on ainult üks «aga» – nimelt on nende kaasüüriliseks tujukas vanaproua, kelle lärmakas televiisor ei vaiki päeval ega öösel. Pealegi jagub kiuslikul mutikesel lõputult soove ja nõudmisi, millega noori lihtsalt hulluks ajada.

«Gigolo maski all» (Fading Gigolo, 2013)

Vaimukas ja pikantne armukomöödia mitte enam esimeses nooruses härrasmeestest (John Turturro ja Woody Allen), kes valivad rikastumiseks uue ameti – ühest saab jõukaid naisi teenindav gigolo ja teisest tema sutenöörö Paraku saadab nende ettevõtmist rodu koomilisi apse ja äpardusi. On ilmselge, et kaks semu ujuvad vastuvoolu ning raha ja armastust ei paista kusagilt.

Pöörane komöödia maailma ainsast loomadetektiivist Ace Venturast (Jim Carrey), kes tegeleb kaotsiläinud lemmikloomade otsimisega. Kui enne tähtsat võistlust varastatakse jalgpallimeeskonna maskotiks olnud delfiin, kutsutakse loomulikult appi Ace Ventura. Tema suurimaks vaenlaseks osutub aga politseinik, kes talle igal võimalusel kaikaid kodaratesse pillub.