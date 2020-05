VAATA TASUTA ⟩ 10 kirglikku ja tempokat filmi igale maitsele, mis panevad vere vemmeldama

«Piinlik moment» (That Awkward Moment, 2014)

Komöödia. Jason (Zac Efron) jäeti just maha, Mikey (Michael B. Jordan) naine palus mehelt just lahutust ja Daniel (Miles Teller) on jätkuvalt poissmees. Kolm parimat sõpra otsustavadki nüüd kambakesi koos vallalisteks ja vallatuteks jääda, kuid sellega tekib ootamatuid raskusi ning olukord kisub piinlikuks kätte ära. Film ei sobi alaealistele.



Seksikas komöödia noorest Brandy Klarkist (Aubrey Plaza), kes tunneb peale keskkooli lõppu sotsiaalset survet enne ülikooli astumist oma seksuaalset kogemustepagasit suurendada. Nii otsustabki Brandy teha nimekirja asjadest, mis ta peab saavutama enne sügissemestri algust. Film ei sobi alaealistele.



Eddie Morra (Bradley Cooper) on kirjanik, kes elab New Yorgis ning töötab oma uue raamatu kallal juba üle kuue kuu, ent pole veel ühtegi lauset kirjutanud. Kui tema tüdruksõber Lindy (Abbie Cornish) ta maha jätab, arvab mees, et elu on läbi. Siis aga kohtab ta vana sõpra, kes tutvustab talle uut ravimit nimega NZT, mis aitab inimestel kasutada oma ajupotentsiaali täies mahus. Üks tablett päevas aitab Eddiel muutuda võitmatuks. Kui endine «eikeegi» tõuseb tippu, tõmbab ta endale ärimoguli Carl Van Looni (Robert De Niro) tähelepanu, kes näeb Eddies võimalust teenimiseks. Aga igal rohul on omad kõrvalnähud...

Ta paistis olevat nagu iga teine päevatööline ning sobis täiuslikuks patuoinaks poliitmõrvas. Kuid tegelikult oli ta Machete (Danny Trejo) – legendaarne hirmohtliku hoiaku ja samaväärsete oskustega endine födekas. Mees jäetakse pärast verist kokkupõrget kurikuulsa Mehhiko narkoparuni Torreziga (Steven Seagal) surema. Lootuses avalikkuse silme alt kaduda ning oma traagiline minevik unustada, võtab ta oma jõu siiski kokku ning suundub Texasesse. Seal ootab Machetet ees valede ja korruptsiooni võrgustik ning surmav kuul senaatorile, mis teeb temast riigi kõige tagaotsituma mehe. Machete tahab oma nime puhastada ning vandenõu päevavalgele tuua. Kuulide, vere ja murtud südametega palistatud teekond viib Machete taas Torrezi juurde, et pidada maha verine võitlus kättemaksu ning lunastuse nimel. Film ei sobi alaealistele. Märulis astuvad ekraanile lisaks nimetatud näitlejatele veel Robert DeNiro ja Don Johnson ning tuntud märulinäitsikud Michelle Rodriguez ja Jessica Alba. Kõrvalosas näeme üles astumas skandaalset endist lapstähte Lindsay Lohanit.

«Gigolo maski all» (Fading Gigolo, 2013)

Vaimukas ja pikantne armukomöödia mitte enam esimeses nooruses härrasmeestest (John Turturro ja Woody Allen), kes valivad rikastumiseks uue ameti – ühest saab jõukaid naisi teenindav gigolo ja teisest tema sutenöörö Paraku saadab nende ettevõtmist rodu koomilisi apse ja äpardusi. On ilmselge, et kaks semu ujuvad vastuvoolu ning raha ja armastust ei paista kusagilt.