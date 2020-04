ÜKS TÄTOKAS PÄEVAS ⟩ Karantiiniajaks endale sobiva hobi leidnud noormees: näen välja nagu sinihallitusjuustu tükk

30ndates Chris Woodhead leidis koroonaviiruse pandeemia ajal endale midagi, tänu millele karantiiniajal toime tulla ja millega oma aega sisustada. Noormees on alates 17. märtsist, kui karantiiniaeg algas, teinud endale iga päev uue tätoveeringu.

Chrisil, kes on regulaarselt lasknud endale tätoveeringuid teha alates 18-aastaselt, oli enne koroonaviiruse pandeemiat üle tuhande tätoveeringu. Kui tätoveerijana töötav Chris koos oma raseda abikaasaga karantiini jäi, otsustas ta tööd oma kehal jätkata.

«Avastasin end sihitult hängimas, teadmata, mida teha [...], nii et mõte ennast iga päev tätoveerida oli selleks, et anda endale mingi suund,» tunnistas Chris, kelle sõnul on inimesed ilma struktuurita kadunud.

Nõnda istub Chris iga päev, kella kahe ja nelja vahel, maha ning visandab kavandi, mille inspiratsiooniks on praegune olukord maailmas. «Leian, et tätoveerimine on terapeutiline. Praegu joonistan seda, mis mul meeles on ja lisaks sellele monumentaalsele kriisile pole minu peast palju muud läbi käinud,» tõdeb mees, kes on teinud endale nii kriisiga seotud tätoveeringuid kui ka tiigri pühendusega Netflixi dokumentaalsarjale «Tiger King».

Chris kasutab tätoveerimiseks elektrivaba meetodit, torkides tinti naha alla käeshoitava nõela mitte masinaga. Mehe sõnul on meetod kogumas populaarsust.

«See on selline, nagu teil oleks sulepea, mille panete tindipotti, kuid saate seda ainult naha sisse torgata,» kirjeldab Chris. «Sellega on väga, väga raske olla täpne – iga punkt on oluline – ja see võtab üsna palju kauem aega kui tätoveeringupüstoliga töötamine.»

Alates märtsi keskpaigast on Chris teinud endale üle neljakümne tätoveeringu ja noormees tunnistab, et on peagi vastamisi uue probleemiga: tema «ülerahvastatud» kehal on raske leida ruumi uutele tätoveeringutele.

Kui Chrisilt küsida, palju tal kehal veel tätoveeringuteks on, sõnab noormees, et «mitte palju». «Ma tahan, et need oleksid head tätoveeringud, nii et proovides neid põnevana realistlikult hoida, on mul ilmselt tätoveerimisruumi jäänud umbes kuuks ajaks,» tõdeb Chris.

Karantiiniajal on Chris lisanud tätoveeringuid nii oma sõrmeotstesse kui ka jalatalla alla. «Olles nüüd tõsiselt aus, ma näen naeruväärne välja – näen välja nagu sinihallitusjuustu tükk. Alles on jäänud väga vähe ruumi, kuhu ma tegelikult ulatun.»

Arvestades ruumipuudust on Chris planeerinud oma kehal koha, kuhu läheb tema juulis sündiva lapse nimi.