Briti pensionär pidi asjaolude sunnil abikaasa valutava hamba ise välja tõmbama

Essexist pärit Paul Curring tunnistas, et hambaarsti poole pöördudes, öeldi talle, et tema 56-aastase naise seisund ei olnud erakorralise pöördumise jaoks piisavalt raske. Koroonaviiruse pandeemia ajal on kõik tavapärased hambaarstide vastuvõtud Suurbritannias peatatud.

Endine insener Paul tõdes, et nõnda ei jäänud tal muud üle kui «hambaravi» ise läbi viia. «See oli meeleheitest tingitud – me ei saanud erakorralist hambaarsti vastuvõttu ja ma ei tahtnud Karenit haiglasse viia. See oleks nagu pea lõvi lõugade vahele panemine,» põhjendas Paul.

«Nägin, kui suurtes valudes ta oli. Valuvaigistid ei aidanud teda ja ta ei saanud süüa. Pärast mõnda unetut ööd palus Karen, et ma selle (valutava hamba - toim) välja tõmbaks.»

Pauli sõnul oli abikaasa hammas natuke lahti ja ta lubas Karenile, et suudab selle välja tõmmata, kui tema suudab valu taluda. Appi kutsuti paari majas elav Janet, kes aitas Karenit paigal hoida.

«Andsin Karenile paar lonksu rummi, hõõrusin kohta nelgiõliga ja tõmbasin hamba välja. Olin üsna šokeeritud, et see tuli ühe tõmbega välja – see oli nagu brasiilia pähkel,» kirjeldas Paul, kelle sõnul oli abikaasa nägu hiljem paistes, kuid paistetus taandus paari tunniga. «Tal on sellest ajast alates kõik korras olnud.»

Paul, kes tunneb ise hambaarstide vastu suurt hirmu, on varem ka oma hamba välja tõmmanud. Samas hoiatab pensionär teisi, et nad ei peaks tema eeskuju järgima. «Tegin korra täpselt sama asja, nii et ma teadsin, kuidas Karen end tunneb. Ma ei soovitaks seda kellelegi teisele, välja arvatud juhul, kui see on väga vajalik. Kindlasti ei teeks ma seda kellelegi teisele, aga ma nägin, kui suurtes valudes Karen oli.»

Mõni nädal tagasi jõudis meediasse lugu britist, kes samuti oma valutava hamba ise välja tõmbas. Billy Taylor jagas ka pilte oma välja tõmmatud hambast, kuid ei soovitanud kellelegi midagi sellist ise teha. FOTO: Billy Taylor / SWNS/Scanpix

Inglismaa hambaravi ametniku Sara Hurley sõnul on hetkel avatud 219 asukohta, kus pakutakse hambaravi neile, kes seda vajavad. Need kiireloomuliste hambaravi asukohad on loodud erakorralise hambaravi jaoks patsientidele, kellel on kiireloomulised vajadused, näiteks lõhenenud hambad, igemenakkused ja näoturse.

Briti Hambaarstide Liidu (BDA) väitel on aga kolmandik neist asukohtadest hetkel suletud. BDA esimees Mick Armstrong lisas: «Kuni ametnikud ei leia lahendust, on paratamatu, et näeme, kuidas üha rohkem inimesi pöörduvad ise tangide poole.» Hambaarstid nõuavad tungivalt, et inimesed ei võtaks hambaravi enda kätesse nagu seda Paul Kareni puhul tegi.