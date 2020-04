USKUMATU ⟩ Haige poja doonoriks soovinud ema sai teada, et oli aastaid kasvatanud võõrast last

Ootamatult näitasid aga testid, et tema veri ei vastanud poja veretüübiga. «Mul tehti DNA-test,» meenutas Xu uskumatut avastust. «Umbes nädal hiljem saime teada, et Abin polnud meie bioloogiline laps.»

Naine sai teada, et Abin oli üks kolmest poisist, kes sündis samal päeval Henani ülikooli haiglas. Haiglapersonali kohutav viga viis selleni, et kolm päeva pärast sünnitust saadeti Xu ja Yao koju vale lapsega.

Nende bioloogiline poeg Awu anti teisele paarile Guodele . Xu ütles, et ta hakkas päris poega otsimasellest Abinile rääkimata. Kasupoeg ei tea siiani, et ta pole nende bioloogiline laps. Xu arvates võib see haigele Abinile liiga suureks traumaks osutuda.

Xu võttis ka Abini päris emaga ühendust. Sealt tuli veel üks avastus. «Tema pojale taheti anda suure annusega B-hepatiidi vaktsiin vahetult pärast sündi, kuid see anti hoopis minu kasvandikule,» selgitas Xu. See ongi põhjus, miks Abin põeb maksavähki. «Kogu selle tragöödia põhjustas ainuüksi haigla,» süüdistas Xu.

Kui Awu kolleeg talle sellest teatas, teadis mees, et see ei ole siiski pettus. Asja kontrollimiseks läksid nad jaoskonda. «Olin täiesti hämmeldunud. Arvasin, et midagi sellist ei saa juhtuda,» meenutas Awu. «Sellest on möödunud üle 20 aasta. Mul on nüüd oma laps.»