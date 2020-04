Kas maailma kõige kallim sigaret? Poola vutistaari pahel olid fataalsed tagajärjed

Valus kaotus ja isiklik ebaõnnestumine mõjusid Szczesnyle nii, et ta otsustas end lohutada ühe sigaretiga. Tol ajal suitsumehena tuntud poolakas süütas sigareti kohe pärast väljakult lahkumist garderoobi duširuumi nurgas.

Suits ehk rahustas korraks väravavahi meeli, kuid tossutamise järelmid olid tõsised. Keegi meeskonnakaaslastest koputas Wengerile, et väravavaht duši all sigeretti tõmbas.

Prantslasest peatreener küsis paar päeva hiljem Szczesnylt, et kas jutud duširuumis suitsetamisest vastavad tõele. Poolakas ei hakanud valetama, möönis viga ja palus vabandust.

«Ta ütles, et pean nüüd mõni aeg meeskonnast eemal olema. Jutuajamine oli väga professionaalne, ilma igasuguse draamata.»

Szczesnyle määrati 20 000 naelsterlingi suurune trahv meeskonnareeglite rikkumise eest ja pärast seda ei saanud ta kunagi enam Arsenali rivistuses platsile. Szczesny anti laenule Itaalia klubisse AS Roma, ja seejärel siirdus ta juba Torino Juventusesse.

Lool on siiski õnnelik lõpp, sest 30-aastane poolakas on siiani jagamas Juventuse esiväravavahi kohta Itaalia legendi Gianluigi Buffoniga ning on suutnud vahepeal ka suitsetamisest loobuda.