Donald Trump: kuulete Kim Jong-unist juba lähiajal

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas 27. aprilli pressikonverentsil, et Põhja-Korea juht Kim on elus ja hea tervise juures, kuid ta ei saa rohkem midagi öelda, teatab cnn.com.

«Ma ei saa hetkel midagi rohkem öelda, kuid ma tean, et ta on hea tervise juures. Kuulete temast juba lähiajal,» sõnas USA president Trump koroonaviiruse teemalisel pressikonverentsil, kus üks reporter temalt ka Kimi kohta küsis.

Kim Jong-un ei osalenud ka oma vanaisa, Põhja-Korea asutaja Kim Il-sungi sünniaastapäeval, mis on riigi tähtsaim püha ja mida tähistatakse 15. aprillil. Varasematel aastatel on ta alati kohal olnud.

Kimi kirjas oli ka see, et ta loodab kahe riigi jätkuvatele headele suhetele.

Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini välispoliitika nõunik Moon Chung-in teatas, et Põhja-Korea juht Kim Jong-un on elus ja hea tervise juures. Mooni teatel on Kim alates 13. märtsist olnud oma riigi idaosa Wonsani kuurordis puhkusel. Sellele viitavad ka satelliidifotod, millel on linna raudteejaamas Kimi rongi näha.