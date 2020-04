VIDEO ⟩ Boris Johnsonit ehmatanud vang peitis üllatusmuna intiimsesse kehaõõnsusesse

Briti peaminister Boris Johnsonile näidati eelmisel aastal mitut kinnipeetavatest tehtud röntgenülesvõtet, kus oli näha mitmeid erinevaid meetodeid, kuidas kinnipeetavad üritasid vanglasse keelatud esemeid ja aineid smugeldada, vahendas Daily Mail.

Üks pilt, mis oli tehtud kaks kuud varem, ehmatas aga Johnsonit korralikult.

Röntgenülesvõttel oli näha 27-aastase Zachary Bowler sisikonda, kes sattus vangi, sest peksis oma tüdruksõbra kriketikurikaga oimetuks.

Tüdruksõbra peskmise eest vangi mõietstud Zachary Bowler mängis kohtunike ja vanglaametnike eest õrnahingelist noormeest, kellel hakkavad pisarad üsna kergelt voolama. FOTO: SWNS / Scanpix

Mees lootis vanglas vabaneda narkosõltuvusest

Kui Bowler vangi mõisteti, skaneeriti ta keha enne trellide taha jõudmist ka läbi ning kõigi üllatuseks avastati mehe pärasoolest üllatusmuna.

Prokurör Stephen Welchi sõnul paigutati Bowler seepeale isoleerimiskambrisse ja tal paluti pärakus peitunud ese eemaldada.

Bowler andis varsti vanglaametnikele üle Kinderi üllatusmuna, mis sisaldas kümmet buprenorfiini tabletti.

Tegemist on ravimiga tuntakse sagedamini kui subutexi ja seda kirjutatakse sageli välja narkosõltuvusest vabanevatele patsientidele.

Boston Spa külast, West Yorkshire'ist pärit Bowler tunnistas, et peitis üllatusmuna ise oma pärakusse.

Mehe väitel võttis mees tabletid vanglasse kaasa isiklikuks tarbeks ja tegi ta seda selleks, et heroiinisõltuvusest vabanemine kulgeks trellide taga kergemini.

Teadaolevalt olid tabletid Bowlerile välja kirjutatud kolm nädalat varem, sest mees üritas tõesti heroiinisõltuvusest vabaneda.

Bowler mõisteti tüdruksõbra ründamise eest vangi kaheksa ja pooleks aastaks ning üllatusmuna peitmise tõttu pikenes tema karistus veel 14 nädala võrra.

«Olen nõus, et need olid teie enda tarbeks. Kuid uimastite vanglasse toimetamisega kaasnevad ohud on kõigile teada. Oleksite võinud sellega endale tõelise ohu ja vägivalla kaela tõmmata. Uimastite omamine vanglas on palju tõsisem tegu kui nende väljaspool omamine,» noomis kohtunik Andrew Stubbs Bowlerit.

Šokeeritud peaminister

Eelmise aasta suvel näidati ringkäigu raames vanglaid külastanud Briti peaminister Boris Johnsonile mitmeid pilkupüüdvamaid näiteid sellest, kuidas vangid on erinevaid asju vanglasse smugeldada üritanud.

Röntgenülesvõte Zachary Bowlerist, kes peitis enda pärakusse üllatusmuna, mille ta kavatses vanglasse smugeldada. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Videost on näha, kuidas peaminister vaatas keha skaneerimise röntgenpilti ja lausus hämmeldunult: «Kinder muna? Kas see on sees?». Johnsoni aimdust kinnitas tema kõrval seisnud justiitssekretär Robert Buckland.

Sellest hoolimata ei suutnud Johnson uskuda, kuidas selline asi saab tõeline olla.

«Ta on selle alla neelanud?» küsis Johnson.

«Ta pistis selle sisse,» vastas Buckland.

Johnsonil läks veel tükk aega enne kui vangi teo reaalsus temani jõudis.

Johnsonile näidati aga ka teist pilti, kus oli tegemist kurjategijaga, kes oli tubaka vanglasse smugeldamisel vahele jäänud. Ka see mees kasutas samasugust tagumikku toppimise tehnikat.

«Te teete nalja,» ütles seepeale šokeeritud Johnson.

Peaminister külastas eelmisel suvel üht Ühendkuningriikide ülerahvastatumat vanglat Leedsis, kus 2017. aastal väitis enamus kinnipeetavaid, et narkootikume oli vanglasse lihtne saada.

Väidetavalt vähendas skänner smugeldamiste arvu ja seetõttu vähenes ka vanglas toime pandav vägivald.

«Vanglates ebaseaduslike uimastite pakkumine ja tarbimine soodustab vägivalda, ekspluateerimist ja enesevigastamist ning tekitab kinnipeetavatele ja töötajatele olulist ohtu,» kommenteeris Bowleri kohtuotsust Leedsi ringkonna vanglakuritegude meeskonna uurivseersant Lee Stowe.