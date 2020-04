VIDEO ⟩ Vandenõuteoreetiku arvates algas koroonapandeemia Hiinas USA reservväelasest

USA reservväelasest kahe lapse ema Benassi sõnul on ta elu peapeale pööratud ja talle on tekkinud palju vaenlasi, kes vandenõuteooriat usuvad, teatavad nypost.com ja cnn.com.

Exclusive: She's been falsely accused of starting the coronavirus. Her life has been turned upside down - CNN. #maatjebenassi #maatjabenassi https://t.co/wJ0a06y8Ig — King of Diamonds (@unfairlyaccused) April 27, 2020

«See on nagu halb uni, mis on muutunud painajaks,» sõnas ameeriklanna, kelle sõnul ei julge ta enam isegi poodi minna, sest kardab, et teda rünnatakse.

Benassi kohta käiva teooria taga on USA tuntud vandenõuteoreetik George Webb, kes väidab Youtube’i jõudnud videos, et Maatje Benassi on koroonapatsient 0.

Vandenõuteooria kohaselt oli Benassi saanud USAs koroonaviiruse nakkuse ja see jõudis koos temaga Hiinasse, kus ta osales sõjaväelaste maailmamängudel, mis toimusid 2019. aasta oktoobris Wuhanis.

Benassi sõnul osales neil mängudel sadu sõjaväelastest sportlasi, kuid vandenõuteoreetik valis millegipärast tema välja. Benassi sõnul osales neil mängudel sadu sõjaväelastest sportlasi, kuid vandenõuteoreetik valis millegipärast tema välja.

Maatje Benassi ja ta abikaasa Matt Benassi, kes on endine USA õhujõudude piloot, koroonaviiruse test oli negatiivne ning neil ei ole mitte kunagi koroonasümptomeid olnud.

Vandenõuteoreetik George Webbi Youtube’i kanalil on sadu tuhandeid jälgijaid ja tema levitatav teade Maatje Benassi kohta on levinud kiiremini kui koroonaviirus.

Benasside sõnul ei suuda nad Webbi levitavat infot ümber lükata ja nad on saanud tapmisähvardusi, sest inimesed usuvad väiteid, mille kohta puuduvad tõendid. Matt Benassi sõnul ei saa nad politsei poole pöörduda, sest USAs on sõnavabadus ning igaüks saab mõelda ja öelda, mida soovib ja tahab.

Virginias Belvoiri sõjaväebaasis töötav Maatje Benassi lisas, et kui panna Google’isse tema nimi, siis tuleb kohe ette, et ta on patsient 0, kuigi ta ei ole seda.

Webbi vandenõuteooria on jõudnud ka Hiinasse, kus kohalik meedia on kirjutanud Maatje Benassist kui koroonaviiruse patsient 0. See teooria levib Hiina sotsiaalmeedias.

Benassi kohta käiv vandenõuteooria sai uue hoo, kui USA sotsiaalmeedias hakaks levima jutt, et temaga on seotud ka tuntud DJ Benny Benassi, keda tuntakse hitist «Satisfaction». Vandenõuteooria kohaselt oli DJ Benassi Hollandis koroonaviiruse patsient 0.

DJ Benny Benassi tõrjub neid jutte öeldes, et ta ei ole Maatje Benassi sugulane ega ole temaga kunagi kokku puutunud, ning et tal ei ole koroonaviirust. Mees lisas, et ta ei ole hollandlane, vaid itaallane.

Maatje ja Matt Benassi pöördusid Youtube’i poole, et vandenõuteoreetik Webbi videod, mis neid puudutavad, maha võetaks, kuid seda ei ole tehtud.

Benassid palkasid advokaadi, kui asi peaks kohtuni minema. «Meie elu on hävitatud ja me saame tapmisähvardusi, kuigi me ei ole milleski süüdi. Me ei saa enam elada nii, nagu varem. Ma ei ole patsient 0 ja ma ei saa aru, miks vandenõuteoreetik minu välja valis,» nentis Maatje Benassi.

USAs on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle miljoni inimese, viirushaigus on võtnud elu rohkem kui 56 000 inimeselt ja paranenud on 113 000 inimest.