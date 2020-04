Kuna Austraalias on üsna vähe COVID-19 juhtumeid ja uute nakatunute arv on aeglustunud, otsustas valitsus surfajatele ja ujujatele mõned rannad avada.

Kuigi rannad jäävad esialgu nädalavahetusteks ja peredele suletuks, ei takistanud see inimesi üle pika aja taas veemõnusid nautimast.

Pärast viienädalast pausi tuli Bondi randa hulk inimesi, et taas ujuda.

Waverley linnapea Paula Masselos ütles, et kohalikud elanikud võivad ookeani äärde minna rannas asuva kahe sissepääsu kaudu.

Taasavatud Bondi randa tulid veemõnusid nautima ka need, kes lihtsalt väikese supluse soovisid teha.

Surfaritele ja ujujatele on eraldi sissepääsupunktid, kus on kõik vajalik info tahvlitel kirjas.

«Liiv on suletud. See tähendab, et ei tohi joosta, kõndida, koguneda ja oma lapsi liiva sisse mängima viia,» lisas Masselos.