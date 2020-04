VIDEO ⟩ Pentagon avaldas kolm ülisalajast ufo-videot, millel nähtavat ei ole suudetud selgitada

Varem ülisalajasteks liigitatud videodelt võeti saladuskate nende avaldamisega, teatab livescience.com.

«Videotel nähtavat ei ole seni suudetud selgitada ja arvatavalt ei suudeta ka tulevikus, kui uusi nägemisi ei ole ja andmeid ei saada, » sõnas Pentagoni pressiesindaja Susan Gough.

Ta lisas, et mereväe tehtud videotel on näha taevas kiiresti liikuvaid tundmatuid objekte. Kahel videol on kuulda, kuidas neid jäädvustanud piloot sõnab, et need liiguvad ebatavaliselt kiiresti.

Kolm videot tegid treeningutel 2004. aasta novembris ja 2015. aasta jaanuaris F/A-18 Hornet hävituslennukite piloodid.

Pilootide sõnul ei olnud kummalistel lendavatel objektidel tiibu ega saba ning nad ei tekitanud ka kondensatsioonijälge.

USA väljaanne New York Times oli esimene, mis need videod 2017 avaldas, kuid Pentagon eitas siis, et tegemist on autentsete videotega.

Pentagoni esindajad selgitasid, et ufo-videote avaldamisega tahavad nad tuua selgust ja kinnitada, et mereväe hävituslennukite pilootide tehtud videod on autentsed.

Lisaks tahtis USA kaitseministeerium lükata ümber teooria, et salavideod on poolikud ja osa materjali on ikka salastatud.

Uudistekanal CNN intervjueeris 2017 USA mereväe endist hävituslennuki pilooti David Fravoriat, kes tegi ühe nüüd avalikustatud videotest.

«Kui ma lähedale jõudsin, siis liikus ta kiiresti lõuna suunas ja oli kadunud vähem kui kahe sekundiga,» sõnas piloot.

Fravori arvates ei olnud tema nähtud lendav objekt meie Päikesesüsteemist, vaid kuskilt mujalt.

USA mereväe ufo osakonna eksjuhi Luis Elizondo arvates näitavad need videod, et me ei ole kosmilises avaruses üksinda.

«Neil lennumasinatel on omadusi, mida ei ole USA ühelgi militaar- ega tsiviillennukil ning ka teiste riikide lennukitel,» nentis ameeriklane.

Tema arvates liikusid need masinad hüpersooniliselt ehk viiekordse helikiirusega.