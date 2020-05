We Love The 90's kolmas päev

Valitsus otsustas hiljuti, et suure publikuga üritusi lähikuudel ei toimu (loe lähemalt SIIT) ehk tänavune festivalisuvi on tõsise kahtluse all. Hoia Elu24 otseblogil silm peal, et saada teada, millised sündmused jäävad ära, mis toimuvad ja millised lükatakse edasi!